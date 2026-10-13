ROUNDUP/Tusk
Zwei mutmaßliche Starlink-Saboteure in Deutschland festgenommen
- Zwei mutmaßliche Saboteure in Deutschland gefasst
- Anschlag galt einer Starlink-Station in Masowien
- Brand beschädigte Stromversorgung und Generator
WARSCHAU/NÜRTINGEN/BERLIN (dpa-AFX) - Zwei mutmaßliche Saboteure, die einen Brandanschlag auf eine Starlink-Station in Polen verübt haben sollen, sind nach polnischen Regierungsangaben in Deutschland gefasst worden. "Auf Antrag der polnischen Geheimdienste hat die deutsche Polizei zwei türkische Staatsbürger festgenommen, die verdächtigt werden, die Starlink-Station in Masowien angezündet zu haben", schrieb Regierungschef Donald Tusk auf X. Die mutmaßlichen Saboteure würden sich vor der polnischen Justiz verantworten müssen. Die Regierung in Warschau vermutet, dass russische Geheimdienste hinter der Tat stehen.
Mehrere Medien berichteten über die Festnahme. Die "Schwäbische Zeitung" meldete, die beiden Männer seien in Nürtingen in Baden-Württemberg am Bahnhof festgenommen worden. Außerdem soll die Polizei in Berlin-Spandau laut "Bild" einen weiteren Verdächtigen gefasst haben, möglicherweise den Fahrer der beiden anderen Männer.
Polen geht von russischen Auftraggebern aus
Am 23. September war in einem Terminal des Satelliteninternetdienstes Starlink in Wola Karbowska 50 Kilometer südlich von Warschau ein Brand ausgebrochen. Die polnische Regierung sprach kurz danach von einem wahrscheinlichen Sabotageakt gegen die Station, die auch die Sicherheit des Internetbetriebs in der Ukraine gewährleiste. Demnach erfasste das Feuer die Stromversorgungsstation und den Stromgenerator. Der Ausfall der Station hätte zu Problemen mit der Internetversorgung führen können. Die Starlink-Satelliten werden von der Ukraine im Krieg gegen Russland genutzt.
Polens Innenminister Marcin Kierwinski sagte, sobald die nun gefassten Tatverdächtigen nach Polen gebracht würden, werde man ihnen Sabotage und die Tätigkeit im Auftrag eines ausländischen Geheimdienstes zur Last legen. Der Minister für die Koordinierung der Geheimdienste, Tomasz Siemoniak, betonte, es gebe "keinerlei Zweifel daran, dass hinter diesem Sabotageakt russische Geheimdienste stehen". Diese würden immer häufiger auf Personen zurückgreifen, die Verbindungen zur kriminellen Welt hätten.
Polnische Ermittler sicherten nach der Tat DNA-Spuren
Polens Polizeichef Marek Boron sagte, die Ermittler hätten nach dem Brandanschlag die Vorbereitungen auf die Tat sowie die Flucht der Täter vom Tatort rekonstruieren können. "Wir haben Aufzeichnungen gesichert, die auf diese konkrete Tat hinweisen. Wir verfügen über Fingerabdrücke, DNA-Spuren der Täter sowie Informationen darüber, wie sie sich bewegt haben, wann sie nach Polen eingereist sind und wann sie aus unserem Land ausgeflogen wurden", sagte Boron.
Seinen Angaben nach besitzt einer der Tatverdächtigen die türkische Staatsangehörigkeit und ist in Deutschland ansässig. Der andere Festgenommene habe ebenfalls die türkische Staatsangehörigkeit, für ihn gebe es eine Abschiebungsanordnung. Man hoffe aber, dass beide schnell an die polnischen Behörden überstellt würden./rab/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 163,4 auf Nasdaq (13. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -5,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,30 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +28,50 %/+51,76 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SpaceX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.
„Russian satellite activity raises concerns for Starlink, German space commander says“
Hat mit Politik gar nichts zu tun. Wer aus wirtschaftlichen Aspekten nicht versteht, dass Elons Erzählungen von Marsstädten oder Massenhaft Rechenzentren im All, totale Bauernfängerei sind, sollte an der Börse vorsichtig sein...!
Das mit dem KGV von 635 würde ich etwas anders betrachten. SpaceX ist aktuell definitiv hoch bewertet, aber ein solches KGV sagt in dieser Phase meiner Meinung nach wenig aus. Auf TTM-Basis gibt es derzeit sogar kein sinnvolles positives KGV, weil SpaceX noch einen Nettoverlust ausweist. Entscheidend ist daher weniger der heutige Gewinn als die Entwicklung der nächsten Jahre.
Und da wird es interessant, der aktuelle Analystenkonsens erwartet einen Umsatzanstieg von rund 44 Mrd. $ 2026 auf 104 Mrd. $ 2027, 181 Mrd. $ 2028 und über 419 Mrd. $ 2030. Gleichzeitig soll der Nettogewinn auf rund 53 Mrd. $ 2028 und 136 Mrd. $ 2030 steigen. Wenn diese Schätzungen auch nur annähernd eintreffen, reden wir 2030 über ein völlig anderes Unternehmen als heute. Natürlich ist genau das die Wette: SpaceX muss dieses Wachstum erst liefern.
SpaceX ist längst nicht mehr nur ein Raketenunternehmen ist. Starlink ist bereits ein reales und stark wachsendes globales Geschäft mit inzwischen 12 Mio. Kunden. Dazu kommen Direct-to-Cell, Enterprise, Aviation, Government/Defense und vor allem Starship. Gleichzeitig entsteht mit AI/Compute möglicherweise ein weiterer riesiger Geschäftsbereich. Morgan Stanley hat gerade erst sein Kursziel von 300 $ bestätigt und begründet das unter anderem damit, dass SpaceX trotz hoher Multiples aufgrund des enormen erwarteten Wachstums relativ zu anderen AI-Unternehmen gar nicht so extrem bewertet ist.
Mich erinnert das ein Stück weit an Tesla in seiner früheren Wachstumsphase. Auch dort sah die Bewertung gemessen am damaligen Gewinn teilweise völlig absurd aus. Wer Tesla ausschließlich wie einen klassischen Autohersteller bewertet hat, hat aber unterschätzt, welche Skalierung und welche zusätzlichen Geschäftsbereiche später eingepreist wurden. Das bedeutet natürlich nicht, dass SpaceX automatisch denselben Weg geht – aber genau deshalb würde ich SpaceX heute ebenfalls nicht anhand eines einzelnen aktuellen KGV beurteilen.
Spannend wird für mich deshalb vor allem, wo SpaceX in fünf bis zehn Jahren stehen kann. Wenn Starlink weiter in diesem Tempo wächst, Starship die Startkosten deutlich reduziert und AI/Compute tatsächlich zum nächsten großen Standbein wird, halte ich langfristig Unternehmensbewertungen im Bereich mehrerer Billionen Dollar für absolut vorstellbar. Citi hat in einem langfristigen Bull Case bereits rund 12,2 Billionen $ bzw. etwa 900 $ je Aktie modelliert. Und dabei sind Dinge wie eine größere Mondwirtschaft, Mars oder Earth-to-Earth noch gar nicht der Kern meiner Investmentthese. Genau diese Kombination aus bereits funktionierenden Milliarden-Geschäften und mehreren potenziell riesigen neuen Märkten macht SpaceX für mich so interessant. Ob daraus irgendwann 5, 10 oder noch deutlich mehr Billionen werden, weiß heute niemand – aber genau diese Optionalität ist für mich der Punkt, den ein heutiges KGV überhaupt nicht abbilden kann.