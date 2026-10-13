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    Ölpreise im Minus nach Gewinnserie

    Für Sie zusammengefasst
    • Brent sinkt früh um 1,04 Prozent auf 105,54 Dollar
    • Huthi-Angriffe in Saudi-Arabien setzen USA unter Druck
    • Iran-Krieg treibt Ölpreise seit Jahresbeginn nach oben
    Ölpreise im Minus nach Gewinnserie
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember gab zuletzt um 1,04 Prozent auf 105,54 US-Dollar nach. In den drei vorangegangenen Handelstagen war der Preis für die Sorte Brent um mehr als sechs Prozent gestiegen.

    Eine Serie von Drohnen- und Raketenangriffen der vom Iran unterstützten Huthi auf den wichtigsten Flughafen Saudi-Arabiens erhöht unterdessen den Druck auf Washington, sich stärker in den Konflikt im Jemen einzuschalten. Zugleich erklärte US-Präsident Donald Trump, es habe Verstöße gegen die von ihm verkündete "Energiewaffenruhe" zwischen der Ukraine und Russland gegeben.

    "Es waren einige schwindelerregende Tage voller Schlagzeilen", sagte der Energieexperte Scott Shelton vom Finanzdienstleister TP ICAP der Nachrichtenagentur Bloomberg. Er verwies unter anderem auf Trumps Äußerungen zu einer "Energiewaffenruhe" zwischen der Ukraine und Russland sowie auf die Angriffe der Huthi auf Saudi-Arabien. "Wir haben einen chaotischen Start in die Woche."

    Die Ölpreise sind seit Jahresbeginn um mehr als 70 Prozent gestiegen. Der Krieg der USA gegen den Iran hat die Energiemärkte erheblich durcheinandergebracht./stk/mis






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