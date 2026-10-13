Givaudan beschleunigt organisches Wachstum - Aromengeschäft erholt

In den ersten neun Monaten erzielte Givaudan einen Umsatz von 5,89 Milliarden Franken. Das entspricht einem Anstieg von 2,6 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Organisch, also bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte, wuchs der Umsatz um 5,2 Prozent, wie das Genfer Unternehmen am Dienstag mitteilte.

VERNIER (dpa-AFX) - Der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan hat sein Wachstum im dritten Quartal 2026 deutlich beschleunigt. Dabei hat sich auch das zuletzt schwächelnde Aromengeschäft erholt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im dritten Quartal allein erreichte Givaudan ein organisches Wachstum von 8,6 Prozent, nach 3,6 Prozent im ersten Halbjahr. Damit lag das Wachstum deutlich über der mittelfristigen Zielbandbreite von 4 bis 6 Prozent.

Mit den vorgelegten Zahlen hat Givaudan die Erwartungen beim organischen Wachstum übertroffen. Analysten waren für das dritte Quartal im Konsens von einem Plus von 4,7 Prozent ausgegangen.

Aromengeschäft erholt sich



Das zuletzt schwächelnde Aromengeschäft (Taste & Wellbeing) legte im dritten Quartal organisch um 3,5 Prozent zu, nach lediglich 0,5 Prozent im ersten Halbjahr. Allerdings blieb die Entwicklung in Nordamerika schwierig. Dort belasteten laut Givaudan unter anderem die anhaltende Schwäche im Geschäft mit funktionalen Inhaltsstoffen sowie Rückerstattungen von US-Zöllen an Kunden die Umsatzentwicklung.

Wachstumstreiber blieb derweil das Geschäft mit Riechstoffen und Kosmetikwirkstoffen (Fragrance & Beauty) mit einem organischen Wachstum von 13,5 Prozent im dritten Quartal. Besonders stark entwickelte sich die Luxusparfümerie, die in den ersten neun Monaten organisch um 15,3 Prozent zulegte.

Konzernchef Christian Stammkoetter zeigte sich mit der zunehmenden Wachstumsdynamik zufrieden. Zudem habe Givaudan trotz der geopolitischen Herausforderungen ein gutes Volumenwachstum erzielt und Preiserhöhungen zum Ausgleich der gestiegenen Rohstoffkosten umgesetzt.

Givaudan bestätigt zudem die Mittelfristziele. Demnach strebt das Unternehmen ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent und einen durchschnittlichen bereinigten freien Cashflow von über 12 Prozent des Umsatzes an./jl/to/AWP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 3.889 auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2026, 07:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.357,43CHF. Von den letzten 7 Analysten der Givaudan Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.886,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 3.850,00CHF was eine Bandbreite von -25,49 %/-0,61 % bedeutet.



