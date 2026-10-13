35 Milliarden US-Dollar
Micron plant größten Aktienrückkauf seiner Geschichte
Micron profitiert von der enormen Nachfrage nach KI-Speicherchips. Die hohen Gewinne ermöglichen nun eine massive Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms.
- Micron plant Rückkäufe über 35,16 Milliarden Dollar
- Rückkäufe starten im Dezember wegen CHIPS-Auflagen
- KI-Boom stärkt Umsatz und Microns Rückkaufpläne
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Der US-Speicherchiphersteller Micron Technology hat ein Aktienrückkaufprogramm im Rekordvolumen von 35,16 Milliarden US-Dollar genehmigt. Nach einer zweijährigen Pause will das Unternehmen ab Anfang Dezember wieder eigene Aktien zurückkaufen.
Micron erhöht Rückkaufvolumen deutlich
Wie aus einer aktuellen Pflichtmitteilung hervorgeht, hat der Verwaltungsrat von Micron zusätzliche Aktienrückkäufe im Umfang von 33 Milliarden US-Dollar genehmigt. Zusammen mit den verbliebenen 2,16 Milliarden US-Dollar aus dem bisherigen Programm von 2018 steigt das Gesamtvolumen auf 35,16 Milliarden US-Dollar.
Damit plant Micron den größten Aktienrückkauf seiner Unternehmensgeschichte. Das bisherige Programm aus dem Jahr 2018 hatte ein Volumen von zehn Milliarden US-Dollar.
Dass die Rückkäufe erst im Dezember beginnen, hängt mit staatlichen Fördermitteln zusammen. Micron hatte 2024 Unterstützung im Rahmen des US-amerikanischen CHIPS Act erhalten und unterliegt deshalb vorübergehenden Beschränkungen bei Aktienrückkäufen.
Micron übertrifft Rivalen SK Hynix
Das milliardenschwere Rückkaufprogramm fällt deutlich größer aus als von Analysten erwartet. Krish Sankar von TD Cowen hatte lediglich mit einem Volumen von 20 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Micron übertrifft damit auch den südkoreanischen Konkurrenten SK Hynix, der trotz seines größeren Marktanteils lediglich Aktienrückkäufe im Umfang von rund 29 Milliarden US-Dollar genehmigt hat.
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KI-Boom füllt Microns Kassen
Hinter den ehrgeizigen Rückkaufplänen steht vor allem die stark gestiegene Nachfrage nach Speicherchips für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz. Das knappe Angebot beschert Micron Rekordgeschäfte. Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz um 379 Prozent auf 54,23 Milliarden US-Dollar.
Davon profitiert auch die Micron-Aktie, die seit Jahresbeginn bereits um mehr als 246 Prozent zugelegt hat. Zuletzt schloss die Micron-Aktie jedoch 3,88 Prozent tiefer bei 989 US-Dollar und liegt damit 21,2 Prozent unter seinem Höchststand vom 25. Juni bei 1.255 US-Dollar.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 859,5EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.