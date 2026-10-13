Brent über 107 US-Dollar: Wie gefährlich wird die Eskalation für die Börsen?

Rückenwind kommt vom Internationalen Währungsfonds. Er traut der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr ein Wachstum von 1,3 Prozent zu, 0,6 Prozentpunkte mehr als im Juli. Damit liegt er auf einer Linie mit der Bundesregierung. Für die Weltwirtschaft hob der Währungsfonds seine Prognose leicht auf 3,1 Prozent an. "Die Weltwirtschaft hat sich als widerstandsfähig erwiesen, doch diese Widerstandsfähigkeit steht unter Druck", sagte Chefökonomin Silvana Tenreyro. Die Risiken zeigten eher nach unten.

Der DAX dürfte nach seinem Wochenauftakt etwas Luft ablassen. Vorbörslich wird der deutsche Leitindex leicht unter dem Vortagesniveau erwartet. Am Montag hatte er noch knapp 0,8 Prozent auf 25.277 Punkte zugelegt und dem steigenden Ölpreis getrotzt. Doch die Risiken bleiben hoch. Der Angriff der jemenitischen Huthi-Rebellen auf die saudische Hauptstadt Riad deutet eher auf eine weitere Eskalation hin.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wall Street: Chips bremsen, Microsoft knackt die Vier-Billionen-Marke

An der Wall Street ging es am Montag uneinheitlich zu. Der Dow Jones stieg um 0,38 Prozent auf 51.855 Punkte, der S&P 500 schloss mit 7.807 Punkten kaum verändert. Der Nasdaq Composite verlor 0,44 Prozent auf 27.245 Punkte. Der Halbleiterindex der Börse Philadelphia rutschte um 2,7 Prozent auf ein Dreiwochentief.

Microsoft stieg dagegen um 1,1 Prozent und war erstmals seit einem Jahr wieder mehr als vier Billionen US-Dollar wert. Meta legte um mehr als drei Prozent zu. "Man geht eine Bahnstrecke entlang und weiß wegen der Dunkelheit nicht, ob ein Zug kommt", zitierte Reuters Robert Pavlik von Dakota Wealth mit Blick auf die Börsenstimmung.

Banken: Der Startschuss fällt heute

Licht ins Dunkel sollen die Großbanken bringen. Am Dienstag legen JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup und Wells Fargo ihre Zahlen vor. Für JPMorgan erwarten Analystinnen und Analysten einen Gewinn von gut 5,80 US-Dollar je Aktie. Laut Daten von LSEG IBES soll der Gewinn der Unternehmen im S&P 500 im dritten Quartal insgesamt um 30,6 Prozent steigen. Die Banken könnten großen Einfluss auf den Markt haben, sagte Tim Ghriskey von Ingalls & Snyder.

Asien: Chip-Beben in Seoul

In Asien brachen die Chipwerte am Dienstag ein. Auslöser waren Berichte über rasante Fortschritte des chinesischen Speicherherstellers CXMT. SK Hynix verlor zehn Prozent, Samsung acht Prozent, Kioxia sogar 14 Prozent. Der südkoreanische Kospi sackte um mehr als sechs Prozent ab, der Nikkei um 2,6 Prozent. Anlegerinnen und Anleger würden beim Handel rund um künstliche Intelligenz deutlich weniger nachsichtig, sagte Charu Chanana von Saxo. Sie fragten zunehmend, wie lange die außergewöhnlichen Gewinne und Margen bei wachsendem Wettbewerb halten.

Anleihen: Renditen geben nach

Die Flucht in Sicherheit stützte die Staatsanleihen. Die Rendite zehnjähriger US-amerikanischer Papiere fiel um fünf Basispunkte auf 5,193 Prozent. In der Vorwoche hatte sie mit 5,364 Prozent noch den höchsten Stand seit 24 Jahren erreicht. Chanana sieht darin jedoch eher eine taktische Erholung als eine Trendwende.

Notenbank: Alle Augen auf die Inflation

Am Mittwoch folgen die US-amerikanischen Verbraucherpreise, am Donnerstag die Erzeugerpreise. Beth Hammack, Präsidentin der Notenbank von Cleveland, fordert, die Geldpolitik "relativ schnell" zu straffen. Eine Zinserhöhung im Oktober sehen Händlerinnen und Händler laut FedWatch-Tool der Terminbörse Chicago Mercantile Exchange mit rund 20 Prozent Wahrscheinlichkeit, im Dezember mit 85 Prozent. Marc Chandler von Bannockburn Global Forex erwartet hohe Inflationszahlen. Für eine Zinserhöhung so kurz vor einer Wahl liege die Messlatte aber hoch.

Devisen: Euro unter Druck, US-Dollar auf Hoch

Der US-Dollar profitiert von der Unsicherheit. Der US-Dollar-Index stieg auf 102,58 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit April 2025. Der Euro fiel auf 1,1156 US-Dollar, nahe seinem Tief seit 17 Monaten. Die Sorgen um Frankreichs Haushalt lasten weiter auf der Gemeinschaftswährung. "Was spricht dafür, hier den Euro zu kaufen? Es ist schwer, einen Grund zu finden", sagte Dan Tobon von der Citi.

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Öl: Huthi-Angriffe treiben Brent

Brent verteuerte sich am Montag um 2,3 Prozent auf 107,17 US-Dollar je Barrel. Die Huthis verstärkten ihre Angriffe auf Saudi-Arabien, am Wochenende wurden zudem zwei Tanker attackiert. Der Flughafen von Riad bleibt vorerst geschlossen. Brent kostet damit fast 45 Prozent mehr als vor Beginn des Kriegs gegen den Iran. Am Dienstag gaben die Preise leicht nach.

Gold: Warten auf die Verbraucherpreise

Gold legte am Dienstag um 0,4 Prozent auf 4.185 US-Dollar je Unze zu. Kyle Rodda von Capital.com warnt allerdings: Fällt die Inflation höher aus als erwartet, könnte der Goldpreis wieder fallen.

Fazit

Die Woche hat es in sich. Bankenzahlen, Inflationsdaten und der Ölpreis entscheiden über die Richtung. Der Ausverkauf bei Chipwerten zeigt, wie dünn das Eis beim Handel rund um künstliche Intelligenz geworden ist.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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