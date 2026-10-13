Silberpreis steigt leicht – jetzt 60,64 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 22,60712USD. Heute, bei 60,64USD, wäre daraus ein Vermögen von 13.411,6USD geworden – ein Plus von +168,23 %.

Silber steigt moderat umauf 60,64. Damit setzt das Edelmetall seinen positiven Trend fort, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung von Silber: Diskutiert wird, ob 60 US-Dollar je Unze angesichts der Inflation fair sind und wie Dollar und Zinsen den Kurs beeinflussen. Im Fokus stehen zudem Anleger- und Industrienachfrage sowie das höhere Risiko gegenüber Gold. Angebotsseitig werden hohe Recyclingmengen 2025/26 und mögliche Einbußen bei Silber als Beiprodukt einer rückläufigen Kupfer-, Blei- und Zinkförderung thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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