Historische Bohrungen bei Thanksgiving ergaben 3,01 % WO3 über 3,54 Meter und Oberflächenproben bis zu 16,2 % WO3

Mit Abschluss der Transaktion wird Allegiance vier Wolframprojekte in Kanada und den Vereinigten Staaten halten, darunter Golden Scheelite in Nevada, einen ehemaligen Produzenten, der in den Jahren 1953 und 1954 im Rahmen des auf dem Defense Production Act beruhenden Wolframankaufprogramms der US-Regierung Wolframerz lieferte.

Vier Rollstückproben, die Denison Mines im Jahr 1980 entnommen hatte, ergaben 0,43 % bis 7,25 % W (0,54 % bis 9,14 % WO₃), und Denison kam zu dem Schluss, dass Häufigkeit und Gehalt der Rollstücke „ausreichen, um auf eine bedeutende Quelle hinzudeuten“.

; diese Lagerstätten lassen nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf die Mineralisierung bei Five T’s zu.

Alle 18 Boden- und Bachsedimentproben aus dem Programm von 1985 wiesen anomale Wolframwerte von 95 bis 1.600 ppm W auf. Der Geologe, der diese Arbeiten durchführte, verglich das geologische Umfeld mit den Wolframlagerstätten Sangdong in Südkorea und Mittersill in Österreich

Die Claims umfassen alle fünf im BC MINFILE verzeichneten Wolframvorkommen am Oberlauf des Albert Creek, darunter die Ice-Zone, die an der Oberfläche auf einer Länge von etwa 420 Metern und einer Breite von 3 bis 20 Metern kartiert wurde, sowie ein Skarnband bei EX 11, das über 762 Meter verfolgt wurde.

, und dem Unternehmen ist weder eine LiDAR-Vermessung noch eine drohnengestützte magnetische Vermessung des Konzessionsgebiets bekannt.

Seit dem Bohrprogramm von Northair im Jahr 1981 wurden keine Diamant- oder Perkussionsbohrungen mehr verzeichnet

, an einer asphaltierten Fernstraße gelegen und zuletzt 1981 bebohrt: Der Highway 23 verläuft am Konzessionsgebiet entlang, 20 bis 25 Kilometer nördlich von Revelstoke.

Kerr Addison Mines beprobte die Mineralisierungsaufschlüsse im Jahr 1981, wobei ausgewählte Proben bis zu 16,2 % WO₃ ergaben; eine gesonderte charakteristische Probe (Character Sample) ergab 14,9 % WO₃.

Das Bohrloch T-81-1 von Northair Mines ergab 3,01 % WO₃ über 3,54 Meter, einschließlich 4,74 % WO₃ über 2,03 Meter und 10,46 % WO₃ über 0,51 Meter, und das Bohrloch T-81-2 ergab 4,27 % WO₃ über 1,52 Meter, einschließlich 9,08 % WO₃ über 0,51 Meter (1981, Kernlängen).

Vancouver, British Columbia / 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Allegiance Resources Corp. (CSE: ALLG) (FSE: BG5) („Allegiance“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass es einen endgültigen Asset-Kaufvertrag (der „Vertrag“) über den Erwerb (die „Transaktion“) einer 100%igen Beteiligung an den Wolframprojekten Thanksgiving, Five T’s und Rio Grande in British Columbia (zusammen die „Konzessionsgebiete“) abgeschlossen hat.

Die Konzessionsgebiete umfassen 14 Mineralclaims mit einer Fläche von etwa 1.905 Hektar in der Nähe von Revelstoke und dem Shuswap Lake, British Columbia.12 Mit Abschluss der Transaktion (der „Abschluss“) wird Allegiance vier Wolframprojekte mit einer Fläche von etwa 2.046 Hektar in British Columbia und Nevada halten.13

Union Carbide Canada Mining, Canada Tungsten Mining, Amax, Denison Mines, Kerr Addison Mines, Northair Mines, Noranda Exploration und Active Minerals erkundeten zwischen 1971 und 1985 die Konzessionsgebiete und das umliegende Gelände. Im Bereich der drei Konzessionsgebiete führten sie Bohrungen, Schürfgrabenarbeiten, Kartierungen und Probenahmen auf Wolfram durch.14 Auf dem Konzessionsgebiet Thanksgiving brachte Northair Mines im Jahr 1981 insgesamt 85 Bohrlöcher nieder15, und seitdem wurden auf dem Konzessionsgebiet keine Diamant- oder Perkussionsbohrungen mehr verzeichnet.16

„Namhafte Bergbauunternehmen haben auf diesen Konzessionsgebieten Wolfram an der Oberfläche und in Bohrkernen gefunden, und dann wurden die Arbeiten eingestellt“, sagte Kelly Abbott, President und Chief Executive Officer von Allegiance.17 „Bei Thanksgiving gibt es Bohrkerne mit 4,74 % WO₃ über 2,03 Meter, direkt an einer asphaltierten Fernstraße nördlich von Revelstoke, und seit 45 Jahren hat dort niemand mehr gebohrt.18 Five T’s verfügt über fünf Wolframvorkommen entlang eines 10 Kilometer langen Trends, und bei Rio Grande gibt es scheelitführende Rollstücke mit Gehalten von bis zu 9,14 % WO₃, deren Quelle bislang nicht lokalisiert wurde.19 Zusammen mit Golden Scheelite in Nevada wird Allegiance vier Wolframprojekte in Kanada und den Vereinigten Staaten halten, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die USA ihre Beschaffungsvorschriften für Wolfram im Verteidigungsbereich im Januar 2027 verschärfen.20 Unser erster Schritt besteht darin, die Thanksgiving-Daten aus dem Jahr 1981 mithilfe moderner Vermessungen dreidimensional zu rekonstruieren und auf dieser Grundlage das nächste Bohrprogramm zu planen.“

Wolframprojekt Thanksgiving

Thanksgiving liegt am Highway 23 auf der Ostseite des Columbia River, etwa 20 bis 25 Kilometer nördlich von Revelstoke, und ist über eine asphaltierte Straße erreichbar (BC MINFILE 082M 187).21

Prospektoren entdeckten im Oktober 1980 Scheelit in einem frisch angelegten Straßenanschnitt am Highway 23.22 Der Scheelit tritt in einem Skarnhorizont innerhalb gefalteter und tektonisch wiederholter kalkhaltiger Metasedimente auf.23 Historische Kartierungen identifizierten im südlichen Teil des Konzessionsgebiets einen zonierten Stock aus Diorit bis Quarzmonzonit, und spätere petrologische Arbeiten führten den Skarn auf eine bislang nicht entdeckte Intrusion zurück.24

Historischen Arbeiten zufolge liegt die mineralisierte Abfolge innerhalb einer störungsbegrenzten Scholle von etwa 400 mal 60 Metern, wobei die Skarneinheit 3 bis 10 Meter mächtig ist.25 Kerr Addison berichtete im Jahr 1981, dass durch von Hand angelegte Schürfgräben am Nordufer des Bachs rund 25 Meter scheelitführender Skarn freigelegt worden waren.26

Kerr Addison Mines beprobte die Mineralisierungsaufschlüsse im April 1981; ausgewählte Proben ergaben dabei 16,2 % WO₃ und 1,99 % WO₃ (General Testing Laboratories, Zertifikat 8104-2858).27 Eine im Dezember 1980 zur Analyse eingereichte charakteristische Probe ergab 14,9 % WO₃ (X-Ray Assay Laboratories, Bericht 10235).28

Ausgewählte historische Bohrungen 29

Bohrloch Länge (m) WO₃ (%) T-81-1 3,54 3,01 einschließlich 2,03 4,74 einschließlich 0,51 10,46 T-81-2 1,52 4,27 T-81-3 2,59 0,89

Northair Mines, 1981, Creek Zone (BC Assessment Report 10041). Für T-81-1 wird der Abschnitt von 14,03 bis 17,57 Meter angegeben, für T-81-2 von 14,63 bis 16,15 Meter und für T-81-3 von 12,19 bis 14,78 Meter. Das Ergebnis von 10,46 % WO₃ stammt aus einer einzelnen Probe über 0,51 Meter innerhalb des Abschnitts mit 4,74 % WO₃, und T-81-2 enthält 9,08 % WO₃ über 0,51 Meter zwischen 15,14 und 15,65 Metern.30 Bei den Abschnitten handelt es sich um Kernlängen; die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt.

Northair empfahl, die vorhandenen Daten vor weiteren Bohrungen eingehender auszuwerten, und zog sich Anfang 1982 zurück.31 Andaurex Resources, damals Eigentümer des Konzessionsgebiets, führte den Rückzug auf die „aktuellen Bedingungen und Verpflichtungen in der Goldbergbauindustrie“ zurück.32 Seit 1981 wurden bei Thanksgiving keine Diamant- oder Perkussionsbohrungen mehr verzeichnet.33

Geplante Arbeiten bei Thanksgiving

Die Aufzeichnungen zu den Bohrungen, Schürfgräben und Proben aus dem Jahr 1981 stammen aus der Zeit vor GPS und wurden nie zu einem georeferenzierten dreidimensionalen geologischen Modell zusammengeführt.34 Glaziale und fluvioglaziale Ablagerungen bedecken in Teilen des Konzessionsgebiets das Festgestein, was die Aussagekraft einer reinen Oberflächenkartierung einschränkt.35

Allegiance beabsichtigt, die historischen Bohrdaten und geologischen Aufzeichnungen mit hochauflösendem LiDAR, drohnengestützter Magnetik und Strukturmodellierung zu kombinieren, um Intrusionskontakte, tektonisch wiederholte günstige stratigraphische Abfolgen und höffige Skarnziele in Bereichen zu kartieren, in denen das Festgestein nur begrenzt aufgeschlossen ist.

Vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktion und einer Finanzierung beabsichtigt das Unternehmen, die Bohr-, Schürfgraben- und Probenaufzeichnungen von 1981 zusammenzustellen und zu georeferenzieren sowie LiDAR-Befliegungen und drohnengestützte magnetische Vermessungen über den Thanksgiving-Claims durchzuführen, um eine neue Generation von Bohrzielen zu definieren. Umfang, Budget und Zeitplan dieser Arbeiten werden in Abstimmung mit dem qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens festgelegt.

Wolframprojekt Five T’s

Five T’s umfasst 711,10 Hektar am Oberlauf des Albert Creek, etwa 36 Kilometer östlich von Revelstoke, und deckt alle fünf in BC MINFILE 082N 036 bis 040 verzeichneten Wolframvorkommen ab, die entlang eines Trends von rund 10 Kilometern verteilt sind.36

Im Jahr 1985 kartierte Active Minerals die Ice-Zone an der Oberfläche auf einer Länge von etwa 420 Metern und einer Breite von 3 bis 20 Metern.37 Bei EX 11 verzeichnet BC MINFILE ein durchgehendes Skarnband mit einer durchschnittlichen Breite von 0,9 Metern über etwa 762 Meter.38

Alle 18 Boden- und Bachsedimentproben aus dem Programm von 1985 wiesen anomale Wolframwerte zwischen 95 und 1.600 ppm W auf und grenzten eine Wolfram-in-Boden-Anomalie von etwa 300 mal 500 Metern ab, die der Autor als in alle Richtungen offen beschrieb.39

Der Geologe Chris Graf, P.Eng., von Active Minerals, der die Arbeiten im Jahr 1985 durchführte, beschrieb die Mineralisierung als „stratiform und weit verbreitet“.40

Graf verglich Five T’s mit stratiformen Scheelitlagerstätten in altpaläozoischen Quarziten, darunter die Wolframlagerstätten Sangdong in Südkorea und Mittersill in Österreich, die er als große Lagerstätten beschrieb, die zu ausgedehnten scheelitführenden Wolframprovinzen gehören. Zudem äußerte er die Vermutung, dass in den altpaläozoischen Gesteinen der Hamill- und der Lardeau-Gruppe im Kootenay Arc ein ähnlicher großräumiger Wolframdistrikt vorkommen könnte.41 Die Mineralisierung bei Sangdong und Mittersill lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf die Mineralisierung bei Five T’s zu.

Für Five T’s sind keine Bohrungen verzeichnet.42

Wolframprojekt Rio Grande

Bei Rio Grande stellt sich eine einfache Explorationsfrage: Woher stammen die Rollstücke mit Gehalten von bis zu 9,14 % WO₃?43

Im Jahr 1980 verfolgte Denison Mines scheelitführende Skarnrollstücke den Canyon Creek hinauf. Vier Rollstückproben ergaben 0,43 % bis 7,25 % W (0,54 % bis 9,14 % WO₃), und Denison kam zu dem Schluss, dass Häufigkeit und Gehalt der Rollstücke „ausreichen, um auf eine bedeutende Quelle hinzudeuten“.44

Im Jahr 1971 dokumentierte Amax Scheelit und Chalkopyrit in einer Skarnzone entlang des Kontakts zwischen Quarzmonzonit und metasedimentären Gesteinen auf den RIO-Claims und legte Schürfgräben auf einer Länge von 180 Fuß an (BC Geology, Exploration and Mining 1971).45

Denison deutete einen rostigen granitischen Gang auf etwa 1.040 Metern Höhe als Quelle der Rollstücke; dieser Gang wurde nie beprobt.46 Allegiance beabsichtigt, mit modernen Methoden der Positionsbestimmung, Kartierung und Probenahme in das vermutete Quellgebiet zurückzukehren.

Versorgungslage bei Wolfram

Der U.S. Geological Survey schätzt, dass im Jahr 2025 rund 79 % der weltweiten Bergwerksförderung von Wolfram auf China entfielen.47 In den Vereinigten Staaten gibt es seit 2015 keine Bergwerksförderung von Wolfram mehr, und China hat im Februar 2025 ausgewählte Wolframprodukte einer Exportlizenzpflicht unterstellt.48 Ab dem 1. Januar 2027 weitet 48 CFR 252.225-7052 die Beschränkung des US-Verteidigungsministeriums für Wolframmetallpulver und Wolfram-Schwermetalllegierungen auf Material aus, das in China, Russland, Iran oder Nordkorea abgebaut, raffiniert, separiert, erschmolzen oder hergestellt wurde. Kanada und die Vereinigten Staaten zählen nicht zu den genannten Ländern,49 und alle vier Projekte von Allegiance befinden sich in Kanada und den Vereinigten Staaten.

Transaktionsbedingungen

Das Unternehmen hat den Vertrag mit den Inhabern der Mineralclaims (die „Claim-Inhaber“) und bestimmten weiteren Verkäufern (zusammen mit den Claim-Inhabern die „Verkäufer“) abgeschlossen. Als Gegenleistung für die Konzessionsgebiete wird das Unternehmen beim Abschluss insgesamt 1.200.000 Stammaktien (die „Vergütungsaktien“) an die Verkäufer ausgeben und an die Claim-Inhaber bei Unterzeichnung des Vertrags eine nicht erstattungsfähige Barzahlung in Höhe von 30.000 $ sowie sechs Monate nach Unterzeichnung des Vertrags 30.000 $ leisten.

Die Vergütungsaktien werden zu einem angenommenen Preis von 0,175 $ je Aktie ausgegeben, was dem Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange am 9. Oktober 2026 entspricht; daraus ergibt sich eine angenommene Gesamtvergütung in Aktien von 210.000 $.

Die Vergütungsaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab der Ausgabe. Gemäß dem Vertrag werden 50 % vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss freigegeben, vorbehaltlich der Eintragung der Claim-Übertragung über Mineral Titles Online, und 50 % zehn Monate und einen Tag nach dem Abschluss.

Mit Abschluss der Transaktion wird das Unternehmen den Verkäufern in Bezug auf die Konzessionsgebiete eine NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Return Royalty) von insgesamt 2 % gewähren, die im Verhältnis ihrer Beteiligungen aufgeteilt wird. Allegiance wird das Recht haben, vor Aufnahme der kommerziellen Produktion 1 % der Lizenzgebühr für 450.000 $ zu erwerben.

Der Abschluss steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Fertigstellung und Vorlage eines technischen Berichts gemäß National Instrument 43-101, der Annahme durch die Canadian Securities Exchange (sofern erforderlich) sowie weiterer üblicher Abschlussbedingungen. Der Vertrag sieht vor, dass der Abschluss vor dem 31. Dezember 2026 erfolgt.

Übersicht über die Konzessionsgebiete50

Konzessionsgebiet Claims Hektar Gültig bis (Good Standing) Thanksgiving 1117258, 1117261 1.012,48 1. Juli 2027 Five T’s 10 Mineralclaims 711,10 12. Juli 2028 (ein Claim 15. Juli 2028) Rio Grande 1136437, 1137746 181,81 22. Juli 2027 und 27. August 2027

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ryan Versloot, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101, der vom Unternehmen und von den Verkäufern unabhängig ist, geprüft und genehmigt.

Ryan Versloot hat die in dieser Pressemitteilung zitierten historischen Quellen, einschließlich der BC Assessment Reports 10041, 9169 und 14749 sowie der BC-MINFILE-Einträge, geprüft, die historischen Daten jedoch nicht verifiziert. Eine Verifizierung erfordert Feldbegehungen, Nachbeprobungen sowie den Zugang zu Originalbohrkernen, Proben und Laborunterlagen; nichts davon war vor dem Erwerb der Konzessionsgebiete durch das Unternehmen bislang möglich.

Informationen zu historischen Probenahmen und Analysen

Die Oberflächenproben bei Thanksgiving wurden im April 1981 von Kerr Addison Mines Ltd. entnommen und von General Testing Laboratories, Vancouver, auf WO₃ analysiert (Zertifikat 8104-2858).51 Die charakteristische Probe mit 14,9 % WO₃ wurde von X-Ray Assay Laboratories mittels Röntgenfluoreszenzanalyse (XRF) untersucht (Bericht 10235).52 Die Diamantbohrungen von Northair Mines Ltd. bei Thanksgiving im Jahr 1981 wurden im Kerndurchmesser HQ niedergebracht und, wo es die Gebirgsverhältnisse erforderten, auf NQ reduziert. Die Kerne wurden von Chemex Labs Ltd. mittels Säureaufschluss und anschließender kolorimetrischer Bestimmung von Wolfram als Thiocyanatkomplex analysiert. Die Koordinaten der Bohrlochansatzpunkte und die Bohrlochausrichtungen sind im Assessment Report 10041 dokumentiert53 und wurden vom Unternehmen noch nicht zusammengestellt.

Die Proben bei Five T’s wurden im Jahr 1985 von Active Minerals Ltd. entnommen und von Min-En Laboratories Ltd., North Vancouver, analysiert.54 Die Rollstückproben bei Rio Grande wurden im Jahr 1980 für Denison Mines Limited entnommen und von Rossbacher Laboratories analysiert, wobei die Ergebnisse in Prozent Wolfram angegeben wurden.55 Soweit WO₃-Äquivalente angegeben sind, wurde W mit einem Faktor von 1,2611 in WO₃ umgerechnet.56

Handstückproben (Grab Samples), charakteristische Proben und Rollstückproben sind naturgemäß selektiv und nicht notwendigerweise repräsentativ für die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten. Rollstückproben stammen nicht aus anstehendem Gestein, und ihre Quellen im Festgestein sind unbekannt. Bei historischen Bohrabschnitten handelt es sich um Kernlängen, und die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt. Die Abmessungen geologischer Einheiten und kartierter Zonen stellen keine durchgehende Wolframmineralisierung dar, und der etwa 10 Kilometer lange Trend bei Five T’s stellt keine durchgehende Mineralisierung dar.

Northair meldete Wolframabschnitte in sieben seiner 26 Diamantbohrlöcher bei Thanksgiving; die meisten anderen Bohrlöcher ergaben niedrige Werte oder Spurenwerte, und Bohrlöcher auf dem Süd- und Ostschenkel (South Limb und East Limb) ergaben 0,16 % bis 0,21 % WO₃ über 0,50 bis 1,52 Meter.57

Bei einer Übersichtserkundung durch den BC Geological Survey im Jahr 2000 wurden im Bereich Ice und EX 90 insgesamt 14 Proben entnommen, mit einem Höchstwert von 410 ppm W.58 Eine staatliche Zusammenfassung aus dem Jahr 1972 erwähnt Diamantbohrungen von der Oberfläche aus auf einem Teil der Ice-Claims, es wurden jedoch kein Assessment Report, keine Bohrprotokolle und keine Ergebnisse gefunden, und laut einer Bewertung des Konzessionsgebiets aus dem Jahr 1979 wurden keine Bohrungen durchgeführt.59

Das Unternehmen hat keine der historischen Informationen verifiziert, einschließlich der Probenahmeverfahren, der Probenart und -breite, der Analysemethoden, der Verfahren zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle, der Bohrlochpositionen oder des Gesamtumfangs der Bohrungen.

Warnhinweis zu historischen Informationen

Die historischen Informationen in dieser Pressemitteilung stammen aus den BC Assessment Reports 3725 (Union Carbide Canada Mining Ltd.), 3940 (Canada Tungsten Mining Corp.), 9169 (Denison Mines Limited), 10041 Teile A bis F (Northair Mines Ltd.), 10091 und 10099 (Noranda Exploration Company Limited), 14749 (Active Minerals Ltd.) und 31823 (Signature Resources Inc.); den Dokumenten des BC Property File 004605, 005045, 675502 bis 675505 und 823762 bis 823767; den BC-MINFILE-Einträgen 082M 116, 082M 187 und 082N 036 bis 040; den Veröffentlichungen Geology, Exploration and Mining in British Columbia 1971 und 1972; sowie Logan, J.M. (2001), BC Geological Survey Paper 2001-1. Die Informationen zu Golden Scheelite stammen aus dem Datensatz 10047493 des Mineral Resources Data System des U.S. Geological Survey sowie aus dem Bulletin 59 des Nevada Bureau of Mines.

Das Unternehmen hält diese Quellen für relevant, da sie historische Explorationsarbeiten, Probenahmen und Bohrungen auf den Konzessionsgebieten dokumentieren. Allerdings haben weder das Unternehmen noch ein qualifizierter Sachverständiger die historischen Ergebnisse verifiziert.

Die historischen Ergebnisse in dieser Pressemitteilung wurden nicht von einem qualifizierten Sachverständigen verifiziert, und das Unternehmen behandelt sie nicht als aktuelle Ergebnisse. Historische Ergebnisse sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten oder für Ergebnisse, die bei künftigen Explorationsarbeiten erzielt werden könnten. Auf den Konzessionsgebieten und auf Golden Scheelite gibt es keine aktuellen Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Über Allegiance Resources Corp.

Allegiance Resources Corp. (CSE: ALLG) (FSE: BG5), vormals Pegmatite One Lithium and Gold Corp., ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf Wolfram und anderen kritischen Metallen in etablierten Bergbauregionen. Über seine hundertprozentige US-Tochtergesellschaft Wolfram Critical Minerals Inc. hält das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung am Wolframprojekt Golden Scheelite im Humboldt County, Nevada.

Im Namen des Board of Directors

Allegiance Resources Corp.

Kelly Abbott

President und Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kelly Abbott

President und Chief Executive Officer

kelly@pegmatiteone.com

1-877-892-7633

Markt- und Branchendaten

Bestimmte Markt- und Branchendaten in dieser Pressemitteilung, einschließlich Informationen zur weltweiten Bergwerksförderung von Wolfram, zur inländischen Bergwerksförderung in den Vereinigten Staaten, zu chinesischen Exportkontrollen und zu Beschaffungsanforderungen des US-Verteidigungsbereichs, beruhen auf staatlichen Quellen und Quellen Dritter, die das Unternehmen für zuverlässig hält, darunter Veröffentlichungen des U.S. Geological Survey, des Handelsministeriums der Volksrepublik China und des United States Code of Federal Regulations. Das Unternehmen hat nicht alle diese Markt- und Branchendaten unabhängig überprüft.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen Aussagen über den Abschluss des Erwerbs; die Annahme durch die CSE; die Übertragung der Konzessionsgebiete; die Fertigstellung technischer Berichte; künftige Explorationsprogramme; die Zusammenstellung und Interpretation historischer Informationen; LiDAR-, magnetische und andere geophysikalische Vermessungen; geologische Modellierung; die Festlegung von Explorationszielen; künftige Probenahmen und Bohrungen; die Identifizierung verdeckter oder zusätzlicher Skarnhorizonte; die Identifizierung der Quelle der mineralisierten Rollstücke bei Rio Grande; die Konsolidierung eines Wolframportfolios aus vier Projekten einschließlich Golden Scheelite; die Auswirkungen der Beschaffungsanforderungen des US-Verteidigungsbereichs und der chinesischen Exportkontrollen auf Angebot und Nachfrage bei Wolfram; sowie die Weiterentwicklung der Konzessionsgebiete.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Überzeugungen des Managements, unter anderem darauf, dass das Unternehmen einen unabhängigen qualifizierten Sachverständigen beauftragen und einen für die CSE akzeptablen technischen Bericht so rechtzeitig erhalten wird, dass der Abschluss bis zum 31. Dezember 2026 erfolgen kann; dass die CSE die Transaktion annehmen wird; dass die Verkäufer ihre Verpflichtungen erfüllen werden, einschließlich der Eintragung der Claim-Übertragung; dass die Claims in gutem Rechtsstand (Good Standing) gehalten werden; dass Finanzierungen, Genehmigungen und Zugang zu akzeptablen Bedingungen verfügbar sein werden; und dass die historischen Daten im Wesentlichen zutreffend sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich abweichen. Zu diesen Risiken zählen die Möglichkeit, dass der Erwerb nicht abgeschlossen wird; das Risiko, dass das Unternehmen nicht rechtzeitig für den Abschluss einen qualifizierten Sachverständigen beauftragen oder den technischen Bericht fertigstellen kann; Verzögerungen bei der aufsichtsrechtlichen Annahme; Risiken in Bezug auf Eigentumsrechte und deren Übertragung; die Möglichkeit, dass historische Explorationsergebnisse oder geologische Interpretationen nicht verifiziert werden können; die Möglichkeit, dass künftige Arbeiten die historischen Ergebnisse nicht bestätigen; die Möglichkeit, dass historische Bohrlochansatzpunkte und Probenahmestellen nicht lokalisiert werden können; der Zugang per Hubschrauber und eine kurze Feldsaison bei Five T’s; Genehmigungs- und Konsultationsanforderungen, einschließlich der Konsultation von First Nations und Änderungen des British Columbia Mineral Tenure Act; Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb von Vermögenswerten von nicht unabhängigen Parteien (Non-Arm’s-Length Parties); saisonabhängiger Zugang; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; die Volatilität der Rohstoffpreise; Umwelt- und Betriebsrisiken; sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Marktbedingungen.

Bei den Konzessionsgebieten handelt es sich um Explorationsprojekte im Frühstadium. Es kann nicht zugesichert werden, dass der Erwerb wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird oder dass die Exploration zur Entdeckung oder Definition einer wirtschaftlich rentablen Minerallagerstätte führen wird. Die Leser werden davor gewarnt, sich übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.

Anmerkungen und Quellen

Wares, R. (1982). Assessment Report, Diamond Drill Programme, Thanksgiving Property, Revelstoke M.D. (Betreiber Northair Mines Ltd.; Eigentümer Andaurex Resources Inc.). BC Geological Survey Assessment Report 10041, Teil E, Abschnitt 3, Drill Results, Creek Area, S. 7 (Bohrloch T-81-1, 3,01 % WO₃ von 14,03 bis 17,57 Meter, Kernlänge). https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris/Report/10041e.pdf/; Sirola, W.M. (1981). Correspondence re: Thanksgiving Property (Schreiben von Kerr Addison Mines Limited an W.A. Cameron vom 15. Mai 1981 mit beigefügtem Certificate of Assay 8104-2858 von General Testing Laboratories). BC Property File 823762, Certificate of Assay 8104-2858 (Probe 3505, 16,2 % WO₃). https://propertyfile.gov.bc.ca/reports/PF823762.pdf BC Assessment Report 10041, Teil E (Wares, 1982), S. 7 und Anhang A.5, Bohrprotokolle (T-81-1, Probe 3278, und T-81-2, Probe 3287); Northair gab die Abschnitte als Bohrlängen („drill widths“) an. BC Property File 823762 (Sirola, 1981), Certificate of Assay 8104-2858 (Proben 3505 und 3506); Ohne Verfasser (1981). Report on Thanksgiving Tungsten (Bericht mit der Überschrift „Thanksgiving Tungsten Property, Revelstoke Mining Division“ über eine Begehung des Konzessionsgebiets am 23. April 1981, mit der Empfehlung, dass Kerr Addison Mines Limited eine Option auf das Konzessionsgebiet erwirbt). BC Property File 823763, S. 2 (Probenarten). https://propertyfile.gov.bc.ca/reports/PF823763.pdf ; Grove, E.W. (1981). Geological Report and Work Proposal on the Thanksgiving Property (E.W. Grove Consultants Ltd. für Andaurex Resources Inc.). BC Property File 823767, S. 29 und Anhang C, Bericht 10235 von X-Ray Assay Laboratories Limited (charakteristische Probe, 14,9 % WO₃ mittels XRF, eingereicht am 19. Dezember 1980). https://propertyfile.gov.bc.ca/reports/PF823767.pdf BC Property File 823763 (1981), S. 1 („a length of 25 meters has been exposed by hand trenching on the north bank of the stream“). BC Property File 823767 (Grove, 1981), S. 4 bis 6 (die Claims liegen am Highway 23, einer asphaltierten Hauptverkehrsstraße, etwa 20 Kilometer nördlich von Revelstoke); Wares, R. (1982). Assessment Report, Geological Exploration, Thanksgiving Property, Revelstoke M.D. (Betreiber Northair Mines Ltd.; Eigentümer Andaurex Resources Inc.). BC Geological Survey Assessment Report 10041, Teil A, S. 1 (24 Kilometer nördlich von Revelstoke, Zufahrt über den Highway 23). https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris/Report/10041a.pdf/ ; White, G.P.E. (1982). The Thanksgiving Tungsten Showing (82M/1E). In: Geological Fieldwork 1981, British Columbia Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources, BC Geological Survey Paper 1982-1, S. 58 (etwa 25 Kilometer nördlich von Revelstoke am neuen Mica Dam Highway). https://cmscontent.nrs.gov.bc.ca/geoscience/PublicationCatalogue/Paper ... BC Geological Survey (2026). MINFILE 082M 187, Thanksgiving, MINFILE Record Summary (zuletzt überarbeitet am 25. Februar 1986; abgerufen am 6. Oktober 2026). BC MINFILE Mineral Occurrence Database, Bibliography (nur Assessment Reports 10041, 10091 und 10099). https://minfile.gov.bc.ca/Summary.aspx?minfilno=082M++187; Farney, W.J. (1985). Assessment Report, Physical, Prospecting, Geological Survey, B D J Groups of Claims, Revelstoke Mining Division (Farney Explorations and Associates). BC Geological Survey Assessment Report 15102. https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris/Report/15102.pdf/ ; MacIntyre, D.G. (2010). 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BC MINFILE Mineral Occurrence Database, 082N 036 bis 082N 040 (Lage und Kurzbeschreibung der Geologie; 082N 040 verzeichnet ein durchgehendes Skarnband mit einer durchschnittlichen Breite von 0,9 Metern über 762 Meter). https://minfile.gov.bc.ca/Summary.aspx?minfilno=082N++036 (für die übrigen Einträge 082N++037, 082N++038, 082N++039 oder 082N++040 einsetzen); Province of British Columbia, Mineral Titles Online, Registereinträge zu den Tenures 1117258, 1117261, 1117273, 1117274, 1117275, 1117276, 1117277, 1117282, 1117348, 1117349, 1117410, 1117411, 1136437 und 1137746, abgerufen am 8. Oktober 2026. https://www.mtonline.gov.bc.ca/; Graf, C. (1986). Assessment Report on the Cass 2,3 Claims Tungsten Prospect, Revelstoke Mining Division (Active Minerals Ltd.; Feldarbeiten im August 1985). 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Oktober 2026 (14 Tenures mit einer Gesamtfläche von 1.905,40 Hektar); BC Property File 823767 (Grove, 1981), S. 4 bis 6; BC MINFILE 082N 036 (etwa 36 Kilometer östlich von Revelstoke); BC Assessment Report 9169 (Cook, 1981), Abschnitt 1, Location and Access (32 Kilometer über eine Forststraße von Seymour Arm, Shuswap Lake, in westlicher Richtung). Province of British Columbia, Mineral Titles Online, abgerufen am 8. Oktober 2026; U.S. Bureau of Land Management, Mineral and Land Records System, Fallakten zu den nicht patentierten Lode Claims von Golden Scheelite (347,09 Acres), Humboldt County, Nevada. https://mlrs.blm.gov/ ; 347,09 Acres entsprechen 140,46 Hektar, und 1.905,40 plus 140,46 Hektar ergeben 2.045,86 Hektar. Westervelt, R.D. (1972). Geological Report on the Ice Claim Group, Albert Canyon, Revelstoke Area, B.C. (Union Carbide Canada Mining Ltd.; Arbeiten durchgeführt von Juli bis September 1971). 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Exploration in British Columbia 1981, S. xi (26 Diamantbohrlöcher und 59 Perkussionsbohrlöcher). https://cmscontent.nrs.gov.bc.ca/geoscience/PublicationCatalogue/GeologyExplorationMining/BCGS_EXP1981-00.pdf ; BC Assessment Report 10041, Teil E (Wares, 1982), Abschnitt 1.5; BC Assessment Report 10041, Teil F (Wares, 1982), Inhaltsverzeichnis (Bohrlöcher TP-81-1 bis TP-81-59). BC MINFILE 082M 187, Bibliography; BC Assessment Report 15102 (Farney, 1985); BC Assessment Report 31823 (MacIntyre, 2010). BC Property File 823762 (Sirola, 1981); BC Assessment Report 14749 (Graf, 1986); BC Assessment Report 9169 (Cook, 1981); BC Assessment Report 10041, Teil E (Wares, 1982). BC Assessment Report 10041, Teil E (Wares, 1982), S. 7 (T-81-1, 4,74 % WO₃ über 2,03 Meter, Kernlänge); BC Property File 823767 (Grove, 1981), S. 5 (Highway 23, eine asphaltierte Hauptverkehrsstraße); BC MINFILE 082M 187, Bibliography; BC Assessment Report 15102 (Farney, 1985); BC Assessment Report 31823 (MacIntyre, 2010). BC MINFILE 082N 036 bis 040 (Lage von 082N 036 und 082N 040, etwa 9,9 Kilometer voneinander entfernt); BC Assessment Report 9169 (Cook, 1981), S. 6 bis 7 (Rollstückprobe 13, 7,25 % W, entsprechend 9,14 % WO₃; Empfehlung (a), „Continue prospecting to locate the mineralized skarn source“); BC MINFILE 082M 116, Bibliography (kein Assessment Report nach Bericht 9169). U.S. Department of Defense (2024). Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, 48 CFR 252.225-7052, Restriction on the Acquisition of Certain Magnets, Tantalum, and Tungsten (MAY 2024), Absatz (b)(1)(ii). https://www.acquisition.gov/dfars/252.225-7052-restriction-acquisition ... . BC Property File 823767 (Grove, 1981), S. 4 bis 6 (Highway 23, etwa 20 Kilometer nördlich von Revelstoke, an der östlichen Talflanke des Columbia River); BC Assessment Report 10041, Teil A (Wares, 1982), S. 1; BC Geological Survey Paper 1982-1 (White, 1982), S. 58; BC MINFILE 082M 187. BC Property File 823767 (Grove, 1981), S. 9 (Prospektoren erkannten die Mineralisierung am Thanksgiving Day 1980 in einem pyritführenden eisernen Hut (Gossan) am Rand der kurz zuvor gebauten Fernstraße); George Cross News Letter (1981). News Clippings on the Thanksgiving Claim. BC Property File 005045. https://propertyfile.gov.bc.ca/reports/PF005045.pdf ; BC Assessment Report 10041, Teil A (Wares, 1982), Abschnitt 1.4. BC Assessment Report 10041, Teil A (Wares, 1982), S. 8 und 11 (asymmetrische Antiform, gestapelte Überschiebungsschuppen und durch Aufschiebungen wiederholte Skarneinheit in Bohrloch T-81-14); BC MINFILE 082M 187. BC Assessment Report 10041, Teil A (Wares, 1982), S. 8 und 13 (zonierter Stock mit Dioritmantel und porphyrischem Quarzmonzonitkern); Donnelly, T., Paterson, C. und Nesbitt, B. (1983). Petrology of the Thanksgiving Tungsten Deposit, Revelstoke, B.C. (Kurzfassung, Geological Association of Canada und Mineralogical Association of Canada). BC Property File 675505 („hydrothermal circulation produced by an, as yet, undetected intrusion“). https://propertyfile.gov.bc.ca/reports/PF675505.pdf BC Property File 675505 (Donnelly et al., 1983) („a 400 m by 60 m fault block“); BC Assessment Report 10041, Teil A (Wares, 1982), S. 11; BC MINFILE 082M 187 (Skarneinheit 3 bis 10 Meter breit). BC Property File 823763 (1981), S. 1. BC Property File 823762 (Sirola, 1981); BC Property File 823763 (1981), S. 2 (Probenarten). BC Property File 823767 (Grove, 1981), S. 29 und Anhang C. BC Assessment Report 10041, Teil E (Wares, 1982), Abschnitt 3, S. 7, und Anhang A.5, Bohrprotokolle (Bohrlöcher T-81-1 bis T-81-3). BC Assessment Report 10041, Teil E (Wares, 1982), S. 7 und Anhang A.5, Bohrprotokolle (T-81-1, Probe 3278, und T-81-2, Probe 3287). BC Assessment Report 10041, Teil E (Wares, 1982), Abschnitt 10, Summary and Conclusions, Punkt 4 („No further drill holes are recommended until further evaluation of the existing geological data“); Andaurex Resources Inc. (1982). News Clippings: L.H. and Thanksgiving (Unternehmensberichte von Andaurex Resources Inc., veröffentlicht im George Cross News Letter und in The Northern Miner, 1982). BC Property File 004605. https://propertyfile.gov.bc.ca/reports/PF004605.pdf BC Property File 004605 (Andaurex Resources Inc., 1982). BC MINFILE 082M 187, Bibliography; BC Assessment Report 15102 (Farney, 1985); BC Assessment Report 31823 (MacIntyre, 2010). BC Assessment Report 10041, Teil A (Wares, 1982), S. 8 bis 13 und Abbildungen 4 und 5; BC Assessment Report 10041, Teil E (Wares, 1982), Abbildungen 3 und 4 und Anhang A.5; die Standorte von 1981 sind in einem lokalen Koordinatennetz des Konzessionsgebiets (Property Grid) verzeichnet. BC Assessment Report 10041, Teil A (Wares, 1982), S. 9 (Aufschlüsse unterhalb von 600 Metern nur begrenzt vorhanden, wo fluvioglaziale Sande und Kiese das Gelände prägen, sowie spätglaziale Eisrandablagerungen zwischen 600 und 750 Metern). Province of British Columbia, Mineral Titles Online, abgerufen am 8. Oktober 2026 (zehn Tenures mit einer Gesamtfläche von 711,10 Hektar); BC MINFILE 082N 036 (nahe dem Quellgebiet des Albert Creek, etwa 36 Kilometer östlich von Revelstoke); BC MINFILE 082N 036 bis 040 (Lage). BC Assessment Report 14749 (Graf, 1986), S. 6; BC Assessment Report 3725 (Westervelt, 1972) (Zone 1971 durch nächtliche Prospektion mit UV-Lampen abgegrenzt); BC MINFILE 082N 036. BC MINFILE 082N 040; BC Assessment Report 3940 (Littlejohn, 1972). BC Assessment Report 14749 (Graf, 1986), S. 6 bis 7 und Anhang I. BC Assessment Report 14749 (Graf, 1986), S. 7, Statement of Qualifications und Anhang I (Zertifikate von Min-En Laboratories, adressiert an Active Minerals Ltd., zu Händen von C. Graf). BC Assessment Report 14749 (Graf, 1986), S. 8, Schlussfolgerung 2. BC MINFILE 082N 036 bis 040; BC Assessment Report 3725 (Westervelt, 1972); BC Assessment Report 3940 (Littlejohn, 1972); BC Assessment Report 14749 (Graf, 1986); eine staatliche Zusammenfassung aus dem Jahr 1972 erwähnt Diamantbohrungen von der Oberfläche aus auf einem Teil der Ice-Claims (siehe Informationen zu historischen Probenahmen und Analysen). BC Assessment Report 9169 (Cook, 1981), S. 6 bis 7. BC Assessment Report 9169 (Cook, 1981), S. 3 und 6 bis 7. Geology, Exploration and Mining in British Columbia 1971, S. 441. BC Assessment Report 9169 (Cook, 1981), S. 5 bis 7; BC MINFILE 082M 116. Saloum, S.H. (2026). Tungsten. In: Mineral Commodity Summaries 2026. 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In: Geological Fieldwork 2000, British Columbia Ministry of Energy and Mines, BC Geological Survey Paper 2001-1, S. 231 bis 252, hier S. 233 bis 234 und Tabelle 1 (14 Proben, aufgeführt unter Battle Range, Ice, EX90). https://cmscontent.nrs.gov.bc.ca/geoscience/PublicationCatalogue/Paper ... British Columbia Department of Mines and Petroleum Resources (1973). Geology, Exploration and Mining in British Columbia 1972, S. 95 („Surface diamond drilling, 1 inch equals 400 feet covering Ice 35-48 and 53-60“). https://cmscontent.nrs.gov.bc.ca/geoscience/PublicationCatalogue/Geolo ... Ohne Verfasser (ohne Datum, ca. 1979). Albert Canyon, McDougal and Incomappleux Claim Group Package, Kodiak Resources (internes Unternehmensmemorandum). BC Property File 810780 („No drilling was done“). https://propertyfile.gov.bc.ca/reports/PF810780.pdf

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