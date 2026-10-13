TCL präsentiert das 5G-AI-CPE X5 auf der Network X 2026 und bietet damit eine umfassende, KI-gestützte Optimierung für Breitbandanschlüsse zu Hause

Das X5 richtet sich an Privathaushalte und kleine Unternehmen, die ein erstklassiges Breitband-Erlebnis suchen – von der Arbeit im Homeoffice über Gaming bis hin zur Smart-Home-Vernetzung. Vor Kurzem wurde TCL mit dem IFA-Innovationspreis 2026 ausgezeichnet.

WIEN, 13. Oktober 2026/PRNewswire/ -- TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik, präsentiert auf der Network X 2026 sein Flaggschiff, das 5G-AI-CPE X5. Das X5 ist als umfassendes, agentenbasiertes 5G-CPE mit KI-Funktionen konzipiert und bietet Interaktion in natürlicher Sprache, KI-gestützte Netzwerkoptimierung, anwendungsorientierte QoS, proaktive Diagnose und Selbstwiederherstellung sowie eine erweiterbare KI-Serviceplattform – damit wird die Konnektivität für Privathaushalte zuverlässiger und müheloser, während gleichzeitig der Betriebs- und Wartungsaufwand für Netzbetreiber reduziert wird.

Ein KI-Agent, der die Absichten der Nutzer in Handlungen umsetzt

Die einheitliche agentenbasierte Architektur des X5 ermöglicht es seinem KI-Agenten, die Absichten des Benutzers zu interpretieren und die Erkennung, Entscheidungsfindung, Ausführung und Fehlerbehebung zu koordinieren. Anstatt sich durch einzelne Einstellungen zu klicken, können Nutzer ein gewünschtes Ergebnis angeben. Bei den unterstützten Aufgaben kann der Agent Netzwerkprüfungen, die Priorisierung des Datenverkehrs, die Umschaltung zwischen Betriebsmodi und die Steuerung kompatibler Geräte koordinieren. Ein Nutzer könnte das X5 beispielsweise bitten, das Netzwerk für eine Gaming-Sitzung zu optimieren, woraufhin der Agent die unterstützten Einstellungen entsprechend den Netzwerkbedingungen anpassen kann.

Spezialisierte KI-Engines für adaptive 5G- und WLAN-Konnektivität

Das X5 nutzt spezielle KI-Engines entlang der gesamten Verbindungsstrecke, vom 5G-Empfang bis hin zur WLAN-Abdeckung in Innenräumen.

Bei der Mobilfunkverbindung analysiert die KI die Signalqualität, um die Auswahl der Antennenkonfiguration für einen besseren Empfang zu unterstützen. Die 8Rx-Architektur kombiniert vier gerichtete C-Band-Antennen mit einem Gewinn von bis zu 13 dBi und vier rundstrahlende C-Band-Antennen und liefert in Labortests einen um bis zu 51 % höheren Downlink-Durchsatz als ein 4Rx-Design. Das X5 unterstützt 3GPP Release 18 und bietet eine theoretische Spitzen-Downlink-Rate von 7,01 Gbit/s.