Sie will definitiv ausbrechen

Damit sich dieses positive Szenario verwirklicht, müsste die Aktie nach aktueller Einschätzung zunächst die Marke von mindestens 80,00 Euro überwinden. Gleichzeitig sollte auch der 200-Tage-Durchschnitt bei 81,18 Euro, der im Chart als rote Linie dargestellt wird, überschritten werden. Gelingt dies, könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Sommerhoch bei 82,94 Euro eröffnen. Darüber hinaus wäre ein Anstieg in den Bereich zwischen 87,02 und 87,34 Euro denkbar.

Bereits in der technischen Analyse vom 25. September 2026 wurde auf den seit Ende Juli bestehenden Abwärtstrend hingewiesen, der damals im Bereich von 82,94 Euro verlief. Nach dem Jahrestief bei 76,08 Euro wurde zudem die Möglichkeit einer Erholung in drei Schritten aufgezeigt. Aktuell befindet sich die Beiersdorf-Aktie in der zweiten Phase dieser möglichen Entwicklung. Aus charttechnischer Sicht könnte bald die dritte und letzte Phase beginnen, sofern der Kurs den Abwärtstrend nach oben durchbricht. In diesem Fall würde sich auch die Vermutung bestätigen, dass es sich bei der bisherigen Kursbewegung um eine sogenannte bullische Flagge handelt. Dieses Chartmuster kann auf eine Fortsetzung der vorherigen Aufwärtsbewegung hindeuten.

Eine geeignete Strategie für einen möglichen Kursanstieg sowie ein dazu passendes Hebelprodukt werden im Anschluss vorgestellt.

Auch die Risiken auf der Unterseite sollten Anleger im Blick behalten. Nach der aktuellen charttechnischen Einschätzung könnte die Aktie zunächst bis in den Bereich von 75,80 Euro zurückfallen, ohne dass sich das positive Szenario dadurch unmittelbar erledigt. Kritischer wäre ein Rückgang unter das Oktobertief bei 74,82 Euro. In diesem Fall würde sich das Chartbild wieder verschlechtern und weitere Kursverluste auf 73,84 Euro oder möglicherweise sogar 72,00 Euro könnten folgen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 81,00 Euro

Kursziele : 87,02 und 87,34 Euro

Renditechance via DN2Y4N : 75 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Beiersdorf AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2Y4N Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,75 - 0,80 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 72,35 Euro Basiswert: Beiersdorf AG KO-Schwelle: 72,35 Euro akt. Kurs Basiswert: 79,24 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 87,34 Euro Hebel: 9,98 Kurschance: + 75 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU82ZR Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,81- 0 ,86 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 87,508 Euro Basiswert: Beiersdorf AG KO-Schwelle: 87,508 Euro akt. Kurs Basiswert: 79,24 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,23 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.