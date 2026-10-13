Morgan Stanley an der Abbruchkante

Zusätzlichen Anlass zur Vorsicht liefert der Blick auf den 200-Tage-Durchschnitt, der im Chart als rote Linie dargestellt wird. Der Aktienkurs hat diese wichtige langfristige Durchschnittslinie inzwischen von oben nach unten durchbrochen. Ein solches Signal wird an der Börse häufig als Hinweis auf eine mögliche Abschwächung des Trends gewertet.

Nach einer starken Kursrallye in der ersten Jahreshälfte 2026, die Morgan Stanley auf ein Hoch von 230,98 US-Dollar führte, hat die Aufwärtsbewegung inzwischen deutlich an Schwung verloren. Der seit April letzten Jahres bestehende Trend ist schwächer geworden. Zuletzt gab die Aktie einen Teil ihrer Gewinne wieder ab und fiel auf das frühere Hoch von Anfang dieses Jahres bei rund 185,00 US-Dollar zurück. Damit befindet sich der Kurs aktuell direkt an der unteren Begrenzung des Aufwärtstrendkanals und bewegt sich zunächst weitgehend seitwärts.

Sollten die am Mittwoch erwarteten Geschäftszahlen die Anleger enttäuschen, könnte sich der Verkaufsdruck weiter verstärken. Fällt die Aktie unter 182,00 US-Dollar, wäre zunächst ein Rückgang bis zur Kurslücke bei 173,07 US-Dollar möglich, die im April entstanden ist. Bei weiteren Verlusten könnte anschließend auch die Marke von 167,21 US-Dollar in den Fokus rücken. Ein solcher Verlauf könnte für Anleger interessant werden, die auf fallende Kurse setzen möchten, ist allerdings mit entsprechenden Risiken verbunden.

Für eine positive Entwicklung müsste Morgan Stanley dagegen zunächst den Kursbereich von mindestens 212,00 US-Dollar zurückerobern. Erst dann würden sich die Aussichten auf einen erneuten Anstieg in Richtung des bisherigen Rallyehochs bei 230,98 US-Dollar wieder verbessern.

Entscheidend wird daher nicht nur sein, welche Geschäftszahlen Morgan Stanley am Mittwoch vorlegt. Ebenso wichtig dürfte sein, welchen Ausblick das Unternehmen auf die kommenden Quartale gibt. Die Erwartungen an die weitere Geschäftsentwicklung könnten maßgeblich darüber entscheiden, ob sich die Aktie stabilisiert oder der Abwärtstrend weiter an Dynamik gewinnt.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 182,00 US-Dollar

Kursziele : 173,07 und 167,21 US-Dollar

Renditechance via DN5X6A : 100 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Morgan Stanley (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9N8S Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,48 - 2,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 162,0614 US-Dollar Basiswert: Morgan Stanley KO-Schwelle: 162,0614 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 189,60 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,80 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN5X6A Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,91 - 1,93 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 210,642 US-Dollar Basiswert: Morgan Stanley KO-Schwelle: 210,642 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 189,60 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 167,21 US-Dollar Hebel: 8,74 Kurschance: + 100 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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