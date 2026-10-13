Six Flags: Aktie crasht zweistellig nach tödlichem Achterbahn-Vorfall

Erst kräftige Gewinne, dann ein zweistelliger Absturz: Die Aktie von Six Flags Entertainment verlor am Dienstag nach Börsenschluss zeitweise fast 13 Prozent. Auslöser hierfür waren Berichte über einen tödlichen Vorfall auf einer Achterbahn. Im regulären Handel hatte das Papier noch um 4,5 Prozent zugelegt.



Der Vorfall ereignete sich am Montag kurz vor 16 Uhr Ortszeit im Freizeitpark "Six Flags Over Georgia" in Cobb County im US-Bundesstaate Georgia. Betroffen soll die 200 Fuß (61 Meter) hohe Achterbahn 'Goliath' sein. Laut Berichten von CNBC, die sich auf die örtliche Polizei berufen, starb eine Person, mehrere weitere wurden verletzt.



Augenzeugen berichteten einem lokalen Fernsehsender, sie hätten einen Mann aus der Achterbahn fallen sehen. Dabei soll er mehrfach gegen die Anlage geprallt sein. Nachdem die Bahn nahe ihrem höchsten Punkt zum Stillstand gekommen war, wurden die Fahrgäste evakuiert. Die Polizei nannte zunächst keine weiteren Einzelheiten. Wie es zu dem Vorfall kam, ist damit noch unklar.



Six Flags erklärte laut Berichten, Mitarbeiter und örtliche Behörden hätten sofort reagiert. Das Unternehmen arbeite vollständig mit den Ermittlern zusammen. Ähnliche Attraktionen in seinen Parks wurden vorübergehend geschlossen. Aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Familie wolle der Konzern keine weiteren Details veröffentlichen.



Auch die längerfristige Kursbilanz von Six Flags Entertainment ist schwach: Seit Jahresbeginn hat die Six-Flags-Aktie rund 22 Prozent verloren. Innerhalb eines Jahres sogar mehr als 40 Prozent.

Klage wegen angeblicher Hirnschäden



Bereits im September berichtete t-online über eine Klage gegen den Freizeitpark Six Flags Magic Mountain in Kalifornien. Laut Klageschrift sollen mehr als 100 Besucher nach Fahrten mit der Achterbahn 'X2' Hirnschäden erlitten haben. Zwei Frauen mussten im Juli wegen Hirnblutungen notoperiert werden.



Der Betreiber erklärte damals, die X2 sei seit Mitte Juli geschlossen. Zugleich verwies er auf sein Sicherheitsprogramm mit täglichen Inspektionen und Kontrollen durch externe Experten.

Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbst Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Six Flags Entertainment Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,55 % und einem Kurs von 9,25EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.



