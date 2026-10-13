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    Akkodis ermöglicht mehrsprachige Kommunikation bei den Rennen des Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Teams

    Basierend auf der AI-Core-Anwendung von Akkodis bietet die Lösung internationalen Gästen in der Viewing Gallery des Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Teams eine mehrsprachige Echtzeit-Übersetzung von Fahrer- und Teamfunk sowie Rennkommentaren.

     

    ZURICH / ACCESS Newswire / 13. Oktober 2026 / Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering und Teil der Adecco Group, hat heute die Einführung einer mehrsprachigen KI-Lösung bekannt gegeben. Diese ermöglicht internationalen Gästen in der Viewing Gallery des Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Teams den Zugriff auf Echtzeit-Übersetzungen von Teamfunk, Rennkommentaren, Veranstaltungsinformationen und weiteren Kommunikationsinhalten aus der Formel 1 (F1) in ihrer bevorzugten Sprache. Die auf dem AI-Core-System von Akkodis basierende Lösung verarbeitet die Informationen direkt an der Rennstrecke und ermöglicht dadurch eine reaktionsschnelle Echtzeit-Transkription und -Übersetzung mit minimaler Latenz.

     

     

    Die Implementierung der Lösung verdeutlicht einen zunehmenden Wandel in der Arbeitsweise von Unternehmen: Intelligente Systeme werden näher an den Ort verlagert, an dem Informationen generiert und Entscheidungen getroffen werden. Erstmals kam die Lösung beim Formula 1 Italian Grand Prix in Monza zum Einsatz und demonstrierte dort, wie sich Erlebnisse in anspruchsvollen, schnelllebigen und informationsreichen Umgebungen mithilfe solcher Systeme verbessern lassen.

     

    Für internationale Gäste in der Viewing Gallery des Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Teams kann es eine Herausforderung sein, Rennkommentare, Funkkommunikation, Fachbegriffe und das schnelllebige Geschehen auf der Rennstrecke zu verfolgen, da ein Großteil der Informationen auf Englisch vermittelt wird. Um diese Hürde zu überwinden, hat Akkodis eine End-to-End-Lösung entwickelt, die Audiosignale in Echtzeit direkt an der Rennstrecke verarbeitet. Spezielle Speech-to-Text-Modelle der AI-Core-Plattform transkribieren die Kommunikation in Echtzeit mit einer End-to-End-Latenz von weniger als 50 Millisekunden. Gleichzeitig erkennen domänenspezifische Modelle bereits während der Transkription Formel-1-spezifische Fachbegriffe, Fahrernamen, Teammitglieder, Streckenabschnitte sowie veranstaltungsspezifisches Vokabular. Die Inhalte werden anschließend mithilfe des speziell für Übersetzungen entwickelten Expert Language Models von AI-Core simultan in mehrere ausgewählte Sprachen übertragen.

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    IRW Press
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