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    AKTIEN IM FOKUS

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    Chipwerte weltweit schwach - KI- und Wettbewerbssorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Frankfurter Chipwerte stehen weltweit unter Druck
    • KI-Zweifel und CXMT-Fortschritte schüren Sorgen
    • ASML und TSMC melden diese Woche wichtige Zahlen
    AKTIEN IM FOKUS - Chipwerte weltweit schwach - KI- und Wettbewerbssorgen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Zuge des weltweit deutlich unter Druck stehenden Halbeitersektors dürften am Dienstag auch in Frankfurt notierte Chipwerte nicht verschont werden. In den USA waren Chip-Aktien am Vortag bereits schwach. In Asien waren die Verluste in dem Sektor noch größer.

    Der Kospi-Index in Südkorea rutschte um rund 6 Prozent ab, weil die den Index dominierenden Chip-Schwergewichte Samsung und SK Hynix Verluste zwischen 7 und 9 Prozent verzeichneten.

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    Auslöser waren neben wachsenden Zweifeln an der Rentabilität milliardenschwerer KI-Investitionen auch technologische Fortschritte des chinesischen Speicherchipherstellers CXMT. Diese schürten Sorgen um die Marktanteile und Gewinnmargen etablierter Halbleiterkonzerne.

    "Der Ausverkauf der Halbleiterwerte verschärft sich, nachdem der Broadcom-Chef vor zu hohen Erwartungen an KI und vor Finanzierungsproblemen beim Ausbau gewarnt hat", schrieben die Marktexperten der Dekabank in ihrem Morgenkommentar.

    Vorbörslich auf Tradegate verloren im Dax die Papiere von Infineon 1,5 Prozent zum Xetra-Schluss. Im MDax sanken Suss Microtec um 2,4 Prozent und Aixtron um 1,6 Prozent verglichen mit dem Xetra-Schluss.

    Im Wochenverlauf bleibt es spannend: So veröffentlichen am Mittwoch der niederländische Chipindustrie-Ausrüster ASML und am Donnerstag der taiwanesische Halbleiterriese TSMC Geschäftszahlen. Beide haben das Potenzial, den Sektor mitunter deutlich zu bewegen./ajx/mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 55,93 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.156,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +8,17 %/+63,89 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um jüngste Kursverluste, mögliche Lieferkettenprobleme und Verkaufsdruck über 40 Euro. Positive Analystenurteile, KI-/Photonik-Nachfrage und 81 % mehr Neubestellungen im zweiten Quartal stützen Erholungserwartungen. Diskutiert werden zudem Amundis Anteil von 3,26 %, Wolfspeeds bedingte Kreditzusage über 1,5 Mrd. US-Dollar und mögliche neue SiC-Aufträge. Die kommenden Quartalszahlen stehen im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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