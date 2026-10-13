Gunnison Copper Corp. von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Gunnison Copper Corp. (TSX: GCU, WKN: A40TP4, ISIN: CA4028801088) verbindet eine bereits produzierende Kupfermine mit der Entwicklung eines umfangreichen Kupfervorkommens im US-Bundesstaat Arizona. Der aktuelle Research Report von Miningscout Research zeigt: Mit dem kommerziellen Produktionsstart der Johnson Camp Mine, Nuton LLC aus der Rio-Tinto-Gruppe als Technologie- und Finanzierungspartner dieser Mine sowie einer positiven vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie für das Gunnison-Hauptprojekt verfügt das Unternehmen über eine aussichtsreiche Ausgangsbasis für die weitere Entwicklung.

Die Johnson Camp Mine hat nach Angaben des Research Reports im September 2026 das kommerzielle Produktionsniveau erreicht. Bereits im August wurden dort mehr als 1,3 Mio. Pfund Kupferkathoden hergestellt. Im weiteren Produktionshochlauf soll die Anlage eine jährliche Kapazität von bis zu 25 Mio. Pfund erreichen. Damit besitzt Gunnison bereits eine aktive Produktionsanlage, während das deutlich größere Hauptprojekt weiterentwickelt wird.

Eine zentrale Rolle spielt die Partnerschaft mit Nuton LLC, einem Unternehmen der Rio-Tinto-Gruppe. Neben der konventionellen Haufenlaugung von Oxiderzen kommt in der Johnson Camp Mine die innovative Nuton-Biolaugung für sulfidische Erze zum Einsatz. Das Verfahren ermöglicht die Herstellung von hochreinem Kupfer direkt vor Ort und vermeidet den üblichen Weg über Kupferkonzentrate und deren anschließende Verarbeitung in Schmelzwerken. Für Gunnison eröffnet dies zugleich die Möglichkeit, die Technologie künftig auch im Hauptprojekt einzusetzen.

Nuton hat den Neustart der Johnson Camp Mine finanziert. Im September 2026 wurde die Zusammenarbeit um die Verarbeitung zusätzlicher 3 Mio. Tonnen mineralisierten Materials erweitert. Im Gegenzug sieht die Vereinbarung eine Zahlung von 8 Mio. USD an Gunnison zur Weiterentwicklung des Hauptprojekts vor, ohne neue Aktien auszugeben. Die wirtschaftliche Struktur der Partnerschaft ist dabei zu berücksichtigen: Während des laufenden Stage-2-Programms dienen die Produktionserlöse der Rückzahlung des von Nuton investierten Kapitals.