FINEXITY Group übertrifft Halbjahresbudget – Jahresprognose bestätigt
FINEXITY übertrifft im ersten Halbjahr 2026 leicht die Planung und hält am Jahresausblick fest. Offen bleiben die BaFin-Freigabe für den Effecta-Erwerb und mögliche Finanzierungsmaßnahmen.
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- Im ersten Halbjahr 2026 erzielte die FINEXITY Group inklusive Effecta pro forma einen Umsatz von rund 3,59 Mio. Euro – etwa 3 % über Budget.
- Das EBITDA lag bei rund –2,21 Mio. Euro und war damit ebenfalls rund 3 % besser als geplant.
- 83 % des Umsatzes entfielen auf das Infrastruktursegment (2,96 Mio. Euro), 17 % auf das Kapitalmarktsegment (0,62 Mio. Euro).
- FINEXITY erzielte 0,82 Mio. Euro Umsatz und ein EBITDA von –2,30 Mio. Euro; Effecta kam auf 2,77 Mio. Euro Umsatz und ein positives EBITDA von 0,09 Mio. Euro.
- Die Jahresprognose 2026 bleibt unverändert: rund 9,6 Mio. Euro Umsatz (plus 17 %) und ein EBITDA von etwa –3,5 Mio. Euro.
- Der geplante Erwerb von 90,1 % an Effecta steht noch unter dem Vorbehalt der BaFin; zusätzliches Eigen- oder Fremdkapital wird geprüft, aber eine Entscheidung dazu ist noch nicht gefallen.
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