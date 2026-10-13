🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFinexity AktievorwärtsNachrichten zu Finexity
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    FINEXITY Group übertrifft Halbjahresbudget – Jahresprognose bestätigt

    FINEXITY übertrifft im ersten Halbjahr 2026 leicht die Planung und hält am Jahresausblick fest. Offen bleiben die BaFin-Freigabe für den Effecta-Erwerb und mögliche Finanzierungsmaßnahmen.

    FINEXITY Group übertrifft Halbjahresbudget – Jahresprognose bestätigt
    Foto: adobe.stock.com
    • Im ersten Halbjahr 2026 erzielte die FINEXITY Group inklusive Effecta pro forma einen Umsatz von rund 3,59 Mio. Euro – etwa 3 % über Budget.
    • Das EBITDA lag bei rund –2,21 Mio. Euro und war damit ebenfalls rund 3 % besser als geplant.
    • 83 % des Umsatzes entfielen auf das Infrastruktursegment (2,96 Mio. Euro), 17 % auf das Kapitalmarktsegment (0,62 Mio. Euro).
    • FINEXITY erzielte 0,82 Mio. Euro Umsatz und ein EBITDA von –2,30 Mio. Euro; Effecta kam auf 2,77 Mio. Euro Umsatz und ein positives EBITDA von 0,09 Mio. Euro.
    • Die Jahresprognose 2026 bleibt unverändert: rund 9,6 Mio. Euro Umsatz (plus 17 %) und ein EBITDA von etwa –3,5 Mio. Euro.
    • Der geplante Erwerb von 90,1 % an Effecta steht noch unter dem Vorbehalt der BaFin; zusätzliches Eigen- oder Fremdkapital wird geprüft, aber eine Entscheidung dazu ist noch nicht gefallen.


    Finexity

    +2,36 %
    +1,80 %
    -3,69 %
    -8,13 %
    -18,89 %
    ISIN:DE000A40ET88WKN:A40ET8
    Finexity direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf


    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    FINEXITY Group übertrifft Halbjahresbudget – Jahresprognose bestätigt FINEXITY übertrifft im ersten Halbjahr 2026 leicht die Planung und hält am Jahresausblick fest. Offen bleiben die BaFin-Freigabe für den Effecta-Erwerb und mögliche Finanzierungsmaßnahmen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     