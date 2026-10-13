FINEXITY Group Beats H1 2026 Budget, Reaffirms Full-Year Guidance
FINEXITY’s preliminary pro forma results beat first-half targets as the group reaffirmed its 2026 outlook and weighs fresh growth funding.
Foto: adobe.stock.com
- On a pro forma basis including Effecta GmbH, FINEXITY Group generated approximately **€3.59 million in first-half 2026 revenue**, about 3% above budget.
- First-half EBITDA was approximately **–€2.21 million**, also around 3% better than planned.
- The Infrastructure segment contributed **€2.96 million (83%)** of revenue, while Capital Markets generated **€0.62 million (17%)**; Capital Markets revenue is expected to be weighted towards the second half.
- FINEXITY confirmed its 2026 full-year guidance: pro forma revenue of approximately **€9.6 million**, up around 17%, and EBITDA of approximately **–€3.5 million**.
- FINEXITY is considering raising additional growth capital through equity or debt, but has made no decision on its size, structure or timing.
- The figures are preliminary, unaudited and pro forma; the planned acquisition of 90.1% of Effecta remains subject to BaFin’s ownership-control procedure.
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