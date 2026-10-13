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    AKTIEN IM FOKUS

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    Symrise mit Kurs auf Jahreshoch nach Givaudan-Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Givaudans starke Umsätze dürften Symrise-Aktien stützen
    • Givaudans Geschäft erholte sich im dritten Quartal
    • Symrise unternimmt einen neuen Versuch am Jahreshoch
    AKTIEN IM FOKUS - Symrise mit Kurs auf Jahreshoch nach Givaudan-Zahlen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX) - Positiv aufgenommen Umsatzzahlen des Schweizer Aromenherstellers Givaudan dürften am Dienstag auch die Papiere des deutschen Konkurrenten Symrise anschieben. Während Givaudan in Zürich vorbörslich 4 Prozent höher notierten, gewannen Symrise auf Tradgeate 1,4 Prozent auf 94,61 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss vom Vortag.

    Die Symrise-Aktien haben seit dem Frühjahr deutlich zugelegt und Ende Juli mit 95 Euro ihr Jahreshoch erreicht. An dieses waren sie im September zweimal herangelaufen, ohne es zu überwinden. Am Dienstag zeichnet sich ein neuer Versuch ab.

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    Das Aromengeschäft von Givaudan hatte sich im dritten Quartal 2026 erholt. In Nordamerika lief es weiter schwach, während das Geschäft mit Riechstoffen und Kosmetikwirkstoffen weiterhin deutlich stärker wächst.

    Analyst Marcus Dunford-Castro vom Investmenthaus Jefferies lobte die Umsatzentwicklung der Schweizer. Die Erlöse seien gegenüber dem zweiten Quartal deutlich gestiegen. Den Aktienkurs dürfte dies stützen./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,16 % und einem Kurs von 3.893 auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 100,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 96,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +0,10 %/+14,70 % bedeutet.





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