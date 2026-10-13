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    50 Grad im Kühlschrank

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    Mega-Hackerangriff auf hunderte Supermärkte – Diese Unternehmen sind betroffen

    Hunderte Supermärkte in Frankreich sind Ziel eines Cyberangriffs geworden: Kühlgeräte überhitzen, Lebensmittel verderben, Brände brechen aus. Ein Experte nennt auch Deutschland als betroffen. Die Hintergründe.

    50 Grad im Kühlschrank - Mega-Hackerangriff auf hunderte Supermärkte – Diese Unternehmen sind betroffen
    Foto: Caro Kadatz - Caro Kadatz

    Ein Cyberangriff hat Hunderte französische Supermärkte getroffen: Die Kühlschränke wurden über Fernzugriff auf 50 Grad Celsius eingestellt, wodurch Lebensmittel verdarben und Brände entstanden. Der Angriff traf somit Technik, die frische Waren und die Lebensmittelversorgung sichern soll.

    Betroffen waren unter anderem die Supermarktketten Carrefour, Monoprix, Intermarché und Coopérative U. CNBC berichtet unter Verweis auf Reuters, dass die Temperaturen in den Kühlgeräten über Nacht auf bis zu 50 Grad stiegen. Intermarché gehört zur Handelsgruppe Les Mousquetaires. Laut den Händlern wurden 150 bis 200 Intermarché-Filialen und knapp 100 Coopérative-U-Märkte attackiert.

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    Dominique Schelcher, Chef von Coopérative U, bestätigte Cyberangriffe auf die Kälteanlagen mehrerer Geschäfte. Auf LinkedIn bezeichnete er Angriffe auf Technik, die frische Produkte und die Versorgung der Bevölkerung sichert, als äußerst schwerwiegend, beispiellos und inakzeptabel.

    Auch Deutschland betroffen

    Doch der Angriff reicht offenbar über Frankreich hinaus. Der von CNBC zitierte Cyberanalyst Felix Aime von Sekoia nennt auch Spanien, Portugal, Polen, Deutschland und Belgien. Welche konkreten Folgen die Attacke in diesen Ländern hatte, geht aus dem Bericht nicht hervor.

    CNBC bat Carrefour, Monoprix, Intermarché, Coopérative U und E. Leclerc um Stellungnahmen, erhielt jedoch zunächst keine Antworten.

    Die EU warnt vor Angriffen auf Lebensmittelsicherheit

    EU-Agrarkommissar Christophe Hansen verurteilte die Attacke auf Intermarché, Coopérative U und E. Leclerc schrieb am Montag auf X. Die Sicherheit der Lebensmittelversorgung müsse auf allen Ebenen stärker beachtet werden. Lebensmittel als Waffe einzusetzen, sei inzwischen Realität, warnte er.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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