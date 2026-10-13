Mega-Hackerangriff auf hunderte Supermärkte – Diese Unternehmen sind betroffen

Betroffen waren unter anderem die Supermarktketten Carrefour , Monoprix, Intermarché und Coopérative U. CNBC berichtet unter Verweis auf Reuters, dass die Temperaturen in den Kühlgeräten über Nacht auf bis zu 50 Grad stiegen. Intermarché gehört zur Handelsgruppe Les Mousquetaires. Laut den Händlern wurden 150 bis 200 Intermarché-Filialen und knapp 100 Coopérative-U-Märkte attackiert.

Ein Cyberangriff hat Hunderte französische Supermärkte getroffen: Die Kühlschränke wurden über Fernzugriff auf 50 Grad Celsius eingestellt, wodurch Lebensmittel verdarben und Brände entstanden. Der Angriff traf somit Technik, die frische Waren und die Lebensmittelversorgung sichern soll.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Dominique Schelcher, Chef von Coopérative U, bestätigte Cyberangriffe auf die Kälteanlagen mehrerer Geschäfte. Auf LinkedIn bezeichnete er Angriffe auf Technik, die frische Produkte und die Versorgung der Bevölkerung sichert, als äußerst schwerwiegend, beispiellos und inakzeptabel.

Auch Deutschland betroffen

Doch der Angriff reicht offenbar über Frankreich hinaus. Der von CNBC zitierte Cyberanalyst Felix Aime von Sekoia nennt auch Spanien, Portugal, Polen, Deutschland und Belgien. Welche konkreten Folgen die Attacke in diesen Ländern hatte, geht aus dem Bericht nicht hervor.

CNBC bat Carrefour, Monoprix, Intermarché, Coopérative U und E. Leclerc um Stellungnahmen, erhielt jedoch zunächst keine Antworten.

Die EU warnt vor Angriffen auf Lebensmittelsicherheit

EU-Agrarkommissar Christophe Hansen verurteilte die Attacke auf Intermarché, Coopérative U und E. Leclerc schrieb am Montag auf X. Die Sicherheit der Lebensmittelversorgung müsse auf allen Ebenen stärker beachtet werden. Lebensmittel als Waffe einzusetzen, sei inzwischen Realität, warnte er.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Carrefour Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 16,02EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.





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