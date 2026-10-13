124,00 Prozent p.a.!

Der CEO von SAP, Christian Klein, sieht für sein Unternehmen durch die Integration neuer KI-Produkte eine historische Wachstumschance. Investoren erwarten eine Beschleunigung des Umsatzes, da SAP durch seine Unternehmenssteuerungssoftware, das branchenspezifische Wissen und die umfangreichen Daten einen einzigartigen Vorteil erzielen kann. Klein richtet den Softwarekonzern gezielt auf neue Geschäftsfelder mit KI-Produkten aus, nachdem er in den vergangenen Jahren die Verlagerung der Geschäftsbereiche in die Cloud initiiert hatte. Mit einer einheitlichen KI-Plattform sollen die Geschäftsabläufe der Kunden optimiert werden. Den Angaben von Klein zufolge sollen SAP-KI-Agenten in Geschäftsprozesse, Daten und Unternehmenssteuerung integriert werden, um Ergebnisse zu liefern und Kosten zu reduzieren.

Die Aufwärtsbewegung der Aktie von SAP seit dem Tiefstand am 23. September 2022 bei 79,58 Euro bis zum Allzeithoch von 283,50 Euro entspricht einem Zugewinn von rund 256 Prozent. Anschließend fiel der Kurs im Zusammenhang mit einem breiten Verkaufsdruck aufgrund des sogenannten Liberation-Day um 26 Prozent auf 210,20 Euro zurück. Seit dem Tief dieser Abwärtsbewegung am 7. April 2025 erholte sich der Kurs bis zum 6. Juni, bevor er wieder schrittweise auf 127,50 Euro zurückging. Ab diesem Zeitpunkt beschleunigte sich der Kursanstieg und erreichte am 31. August 2026 einen Wert von 192,12 Euro. An diesem Widerstand scheiterte das Papier zunächst, was jedoch nicht ausschließt, dass die Marke beim aktuellen Versuch nachhaltig überwunden werden kann. Es scheint, als befänden sich die Marktteilnehmer in Lauerstellung. Sollte die Angst vor einer durch Künstliche Intelligenz (KI) bedingten Softwareentwicklung erneut aufkommen, könnte als nächste Unterstützung die Marke von 172,16 Euro ins Visier geraten. Aus heutiger Sicht sollte SAP jedoch eher von der KI-Revolution profitieren als Verluste erleiden, was den Aktienkurs weiter stützen dürfte. Die Aktie hat jedoch in diesem Jahr bereits gezeigt, dass deutliche Kursverluste möglich sind. Fundamental betrachtet ist die Aktie mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,76 für das Jahr 2027 wieder etwas günstiger bewertet.

SAP SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der SAP SE (FG3QDQ), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 15.01.2027 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 160,00 Euro auf der Unterseite und 280,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 12. Oktober 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,56 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 124,00 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 163,00 Euro fällt oder über den Widerstand bei 273,45 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die SAP SE (Stand: 12.10.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FG3QDQ Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,36 / 7,56 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 160,00 Euro Basiswert: SAP SE obere KO-Schwelle: 280,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 194,46 Euro Laufzeit: 15.01.2027 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 124,00 % p.a. Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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