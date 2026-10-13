Ausverkauf im Technologiesektor

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Dienstag verloren. Dabei kam es an den technologielastigeren Märkten zu stärkeren Abgaben.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank führten die Abgaben auf Sorgen vor wachsender chinesischer Konkurrenz im Bereich der Künstlichen Intelligenz zurück. Hintergrund sei ein Bericht der "South China Morning Post" über Fortschritte des Speicherchiphersteller CXMT gewesen. "Die technologische Konkurrenz aus dem Reich der Mitte nährt die Sorge, wie lange sich die hohen Bewertungen und Gewinnmargen der etablierten Chipkonzerne noch rechtfertigen lassen", so Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Dies hatte schon die US-Werte aus dem Halbleiter-Segment belastet. Dem folgten nun Schwergewichte wie Samsung und SK Hynix mit kräftigen Verlusten. Der südkoreanische Kospi-Index knüpfte daher mit 5,5 Prozent Abschlag an die Vortagesverluste an. Auch taiwanesische Aktien gaben stärker nach.