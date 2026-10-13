Hohe Ölpreise drücken Schuldenlast von BP
- Ölpreise senken BPs Schulden früher als erwartet
- BP erwartet im September 13,5 bis 14,5 Mrd Dollar
- Ölhandel und Raffinerien bringen BP hohe Einnahmen
LONDON (dpa-AFX) - Die hohen Ölpreise lassen den britischen Ölkonzerns BP sein Verschuldungsziel deutlich früher erreichen als erwartet. Das Management rechnet per Ende September mit einer Nettoverschuldung zwischen 13,5 und 14,5 Milliarden US-Dollar (12,1 bis 13 Mrd Euro), teilte das Unternehmen am Dienstag in London mit. Zum Vergleich: im zweiten Quartal lag die Nettoverschuldung noch bei 22,3 Milliarden Dollar und ähnlich hoch war sie auch 2025. Eigentlich hatte BP erwartet, die Kennziffer erst bis Ende 2027 auf 14 und 18 Milliarden Dollar drücken zu können. Nun aber spielte der Energiehandel und das Raffineriegeschäft viel Geld ein.
Sowohl der Iran-Krieg als auch die Angriffe der Ukraine auf russische Raffinerien haben das Öl- und Kraftstoffangebot in den vergangen Monaten stark verknappt. Der Ölpreis liegt bei über 100 Dollar je Barrel und Preise für Kraftstoffe sind noch stärker gestiegen. Von den Versorgungsengpässen und Preisschwankungen profitieren Ölkonzerne, wie BP, Shell und Co.
BP-Chefin Meg O'Neill hatte es sich groß auf die Fahne geschrieben, die Schulden des Konzerns zu reduzieren. Ihren Aussagen zufolge ist BP im Branchenvergleich "seit mehr als einem Jahrzehnt am stärksten verschuldet" und muss das Kapital der Investoren besser nutzen.
BP kündigte außerdem an, am 15. Dezember ein strategisches Update geben zu wollen./lew/nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 7,069 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5140. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -23,36 %/-1,47 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BP - 850517 - GB0007980591
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BP eingestellt.
BP hat echt ein Problem mit der 7 - 6,9990 ich fasse es nicht 1 :D
Hauptsache die Fakenewsindustrie läuft auf Hochtouren - wurde schon immer viel gelogen auf dieser Welt, aber was derzeit vom "größten" Präsidenten aller Zeiten verbreitet wird ist nicht mehr zu toppen. Wäre schön wenn sich die Journailie wie neulich beim Xi Jinpingbesuch einig wäre und diesen "Fakenews-Bullshit" boykottieren und gar nicht erst weiter verbreiten würde... würde dem Journalismus und der "Medienhygiene" wirklich gut tun.
Kurze Update: