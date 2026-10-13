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    Weinernte unter dem Durchschnitt

    Für Sie zusammengefasst
    • Trockenheit senkt die Weinernte um vier Prozent
    • Kleinere Trauben versprechen einen guten Jahrgang
    • Ernte steigt auf acht Millionen Hektoliter
    Weinernte unter dem Durchschnitt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Trockenheit und Hitze haben 2026 kleinere Weintrauben mit konzentrierten Inhaltsstoffen reifen lassen. Die Winzer in Deutschland erwarten nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts eine um vier Prozent niedrigere Ernte als im Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2025. Das wäre ein Minus von etwa 30 Millionen Litern.

    Die gesamte Lesemenge werde voraussichtlich bei 8,0 Millionen Hektolitern liegen - mehr als im Vorjahr mit 7,7 Millionen Hektolitern. Die Zahlen basieren auf einer Schätzung zum 20. September, als die Traubenernte noch nicht abgeschlossen war.

    Qualitativ guter Jahrgang erwartet

    Großflächige Schäden durch Wetterereignisse seien 2026 ausgeblieben und die Trauben ließen einen qualitativ guten Jahrgang erwarten. Etwa 70 Prozent der Ernte seien Weißmost und 30 Prozent rote Trauben. Zuwächse gibt es vor allem bei Riesling und Dornfelder. Von Grünem Silvaner und Blauen Portugiesen werden dagegen etwas weniger Trauben gelesen.

    Erntezuwächse vor allem in Rheinhessen, Pfalz und Baden

    Insbesondere in den 3 größten der insgesamt 13 Weinbaugebiete - Rheinhessen, Pfalz und Baden - sei im Vergleich zum Vorjahr mit einer höheren Ernte zu rechnen. Ein Plus zeichne sich insgesamt in sieben Weinregionen ab. Die anderen sind Württemberg, Rheingau, Hessische Bergstraße und Mittelrhein. Ein Minus werde dagegen in den Anbaugebieten Mosel, Franken, Ahr, Saale-Unstrut und Sachsen erwartet.

    Mehr als die Hälfte der gesamten erwarteten Lesemenge in Deutschland (56 Prozent) entfallen wieder auf Rheinhessen (2,4 Millionen Hektoliter), die Pfalz (2,1 Millionen) sowie Baden (1,2 Millionen) und Württemberg (772.000 Hektoliter)./irs/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hawesko Holding Aktie

    Die Hawesko Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 14,65 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hawesko Holding Aktie um -2,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hawesko Holding bezifferte sich zuletzt auf 132,95 Mio..

    Hawesko Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.





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