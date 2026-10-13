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    Schaeffler legt vorläufige Neunmonatszahlen 2026 vor: Das ist wichtig

    Weniger Umsatz, höhere Marge: Schaeffler steigert seine Profitabilität. Sonderbelastungen prägen E-Mobility, während die humanoide Robotik neue Aufträge bringt.

    Schaeffler legt vorläufige Neunmonatszahlen 2026 vor: Das ist wichtig
    Foto: Daniel Karmann - dpa
    • Schaeffler erzielte in den ersten neun Monaten 2026 einen Umsatz von 17,5 Mrd. Euro, nach 17,7 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten stieg von 4,2 auf 4,5 Prozent; der Free Cash Flow lag bei –40 Mio. Euro.
    • Im dritten Quartal betrug der Umsatz 5,8 Mrd. Euro und die EBIT-Marge 4,2 Prozent. Der Free Cash Flow verbesserte sich auf 260 Mio. Euro, gegenüber 175 Mio. Euro im Vorjahr.
    • Die Sparte E-Mobility steigerte den Neunmonatsumsatz auf 3,9 Mrd. Euro und verbesserte ihre EBIT-Marge auf –14,8 Prozent. Im dritten Quartal lag sie bei –13,1 Prozent.
    • Schaeffler verbucht rund 240 Mio. Euro einmalige Sonderbelastungen für E-Mobility, davon etwa 220 Mio. Euro im dritten Quartal. Die Abschreibungen und Rückstellungen sollen Risiken und Überkapazitäten abbauen und die Profitabilität künftig verbessern.
    • Der Auftragseingang im Wachstumsfeld humanoide Robotik erreichte rund 400 Mio. Euro; im dritten Quartal kamen zwei neue Kunden aus Greater China hinzu.
    • Schaeffler bestätigte die Prognose für 2026 sowie die Mittelfristziele für 2028. Alle Sparten behaupteten sich laut Unternehmen trotz des herausfordernden Umfelds.

    Der nächste wichtige Termin, Neunmonatsergebnisse 2026, bei Schaeffler ist am 03.11.2026.

    Der Kurs von Schaeffler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,7550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,00 % im Minus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.190,35PKT (+0,40 %).


    Schaeffler

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