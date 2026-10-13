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    Besonders beachtet!

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    Intel Aktie unter Verkaufsdruck - 13.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Intel Aktie bisher Verluste von -1,72 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Besonders beachtet! - Intel Aktie unter Verkaufsdruck - 13.10.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

    Intel Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 13.10.2026

    Rote Vorzeichen bei Intel: Der Kurs rutscht um -1,72 % auf 89,30 ab. Es bleibt ungemütlich für Intel: Nach einem Rückgang von -2,79 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -1,72 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Intel abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -2,43 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intel eine positive Entwicklung von +183,67 % erlebt.

    Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,89 %
    1 Monat +6,36 %
    3 Monate -2,43 %
    1 Jahr +190,15 %
    Stand: 13.10.2026, 09:24 Uhr

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 471,73 Mrd. € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,38 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -1,43 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,96 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -0,47 %

    Intel Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Intel Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Intel Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Intel

    -1,58 %
    -12,89 %
    +6,36 %
    -2,43 %
    +190,15 %
    +157,45 %
    +99,82 %
    +168,77 %
    +4.429,89 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681
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