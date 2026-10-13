Intel Aktie unter Verkaufsdruck - 13.10.2026

Rote Vorzeichen bei Intel: Der Kurs rutscht um -1,72 % auf 89,30€ ab. Es bleibt ungemütlich für Intel: Nach einem Rückgang von -2,79 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -1,72 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Intel abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -2,43 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intel eine positive Entwicklung von +183,67 % erlebt.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,89 % 1 Monat +6,36 % 3 Monate -2,43 % 1 Jahr +190,15 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 13.10.2026, 09:24 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 471,73 Mrd. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,38 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -1,43 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,96 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -0,47 %

Intel Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Intel Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Intel Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.