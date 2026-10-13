Broadcom - Aktie mit schwachem Handelstag - 13.10.2026

Die Anleger von Broadcom müssen heute einen Kursrückgang von -1,64 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 312,80€. Es bleibt ungemütlich für Broadcom: Nach einem Rückgang von -1,50 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -1,64 %. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Broadcom Verluste von -9,06 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,25 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Broadcom eine positive Entwicklung von +5,37 % erlebt.

Broadcom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,66 % 1 Monat +2,25 % 3 Monate -9,06 % 1 Jahr +9,31 %

Informationen zur Broadcom Aktie

Stand: 13.10.2026, 09:24 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,49 Bil. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,38 %. Intel notiert im Minus, mit -1,72 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -1,43 %. Qualcomm verliert -1,96 % Texas Instruments notiert im Minus, mit -1,84 %.

Broadcom Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Broadcom Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Broadcom Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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