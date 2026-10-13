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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 13.10.2026

    Am 13.10.2026 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um -5,11 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 13.10.2026
    Foto: GUEVEN PURTUL - stock.adobe.com

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 13.10.2026

    Bei Infineon Technologies geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -5,11 % nach und notiert bei 54,54. Es bleibt ungemütlich für Infineon Technologies: Nach einem Rückgang von -2,59 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -5,11 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Infineon Technologies abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -20,50 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,68 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Infineon Technologies +48,53 % gewonnen.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,70 %
    1 Monat -1,68 %
    3 Monate -20,50 %
    1 Jahr +74,58 %
    Stand: 13.10.2026, 09:25 Uhr

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,19 Mrd. € wert.

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Infineon Technologies?

    STMicroelectronics, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,92 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -1,84 %. ON Semiconductor notiert im Minus, mit -2,11 %. NIO verliert -1,45 %

    Infineon Technologies Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Infineon Technologies Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Infineon Technologies Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Infineon Technologies

    -4,75 %
    -12,70 %
    -1,68 %
    -20,50 %
    +74,58 %
    +70,44 %
    +58,42 %
    +259,23 %
    -22,27 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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