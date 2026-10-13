🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise

    Besonders beachtet!

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Symrise Aktie gewinnt an Wert - 13.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Symrise Aktie bisher um +3,13 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Symrise Aktie.

    Besonders beachtet! - Symrise Aktie gewinnt an Wert - 13.10.2026
    Foto: Symrise

    Symrise ist ein globaler Hersteller von Duft-, Geschmacks- und Wirkstoffen für Lebensmittel, Kosmetik, Parfümerie und Tiernahrung. Das Unternehmen zählt zu den Top-3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Givaudan, Firmenich/DSM und IFF. Stärken sind breite Kundenbasis, hohe F&E-Kompetenz, vertikale Integration bei Naturrohstoffen und Fokus auf nachhaltige, maßgeschneiderte Lösungen.

    Aktueller Stand der Symrise Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 13.10.2026

    Der Höhenflug der Symrise Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +3,13 % zu Buche, die Aktie notiert bei 96,10. Schon gestern ging es für die Symrise Aktie um +0,80 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 96,10. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Symrise AG!
    Long
    88,54€
    Basispreis
    0,77
    Ask
    × 14,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    100,34€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Symrise Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Auf Wochensicht steht bei der Symrise Aktie damit ein Gewinn von +3,58 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,28 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Symrise einen Anstieg von +36,46 %.

    Symrise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,58 %
    1 Monat +8,28 %
    3 Monate +6,98 %
    1 Jahr +23,53 %
    Stand: 13.10.2026, 09:25 Uhr

    Informationen zur Symrise Aktie

    Es gibt 140 Mio. Symrise Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,48 Mrd. € wert.

    Symrise mit Kurs auf Jahreshoch nach Givaudan-Zahlen


    Positiv aufgenommen Umsatzzahlen des Schweizer Aromenherstellers Givaudan dürften am Dienstag auch die Papiere des deutschen Konkurrenten Symrise anschieben. Während Givaudan in Zürich vorbörslich 4 Prozent höher notierten, gewannen Symrise auf …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Symrise

    Givaudan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,34 %. International Flavors & Fragrances notiert im Plus, mit +0,50 %. Kerry Group (A) notiert im Plus, mit +3,11 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Symrise Aktie?


    Ob die Symrise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Symrise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Symrise

    +2,88 %
    +3,58 %
    +8,28 %
    +6,98 %
    +23,53 %
    +1,70 %
    -16,39 %
    +49,59 %
    +468,90 %
    ISIN:DE000SYM9999WKN:SYM999
    Symrise direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Symrise Aktie gewinnt an Wert - 13.10.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Symrise Aktie bisher um +3,13 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Symrise Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     