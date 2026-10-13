Symrise Aktie gewinnt an Wert - 13.10.2026

Der Höhenflug der Symrise Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +3,13 % zu Buche, die Aktie notiert bei 96,10€. Schon gestern ging es für die Symrise Aktie um +0,80 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 96,10€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Symrise ist ein globaler Hersteller von Duft-, Geschmacks- und Wirkstoffen für Lebensmittel, Kosmetik, Parfümerie und Tiernahrung. Das Unternehmen zählt zu den Top-3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Givaudan, Firmenich/DSM und IFF. Stärken sind breite Kundenbasis, hohe F&E-Kompetenz, vertikale Integration bei Naturrohstoffen und Fokus auf nachhaltige, maßgeschneiderte Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Symrise Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Auf Wochensicht steht bei der Symrise Aktie damit ein Gewinn von +3,58 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,28 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Symrise einen Anstieg von +36,46 %.

Symrise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,58 % 1 Monat +8,28 % 3 Monate +6,98 % 1 Jahr +23,53 %

Informationen zur Symrise Aktie

Stand: 13.10.2026, 09:25 Uhr

Es gibt 140 Mio. Symrise Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,48 Mrd. € wert.

Positiv aufgenommen Umsatzzahlen des Schweizer Aromenherstellers Givaudan dürften am Dienstag auch die Papiere des deutschen Konkurrenten Symrise anschieben. Während Givaudan in Zürich vorbörslich 4 Prozent höher notierten, gewannen Symrise auf …

So schlagen sich die Wettbewerber von Symrise

Givaudan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,34 %. International Flavors & Fragrances notiert im Plus, mit +0,50 %. Kerry Group (A) notiert im Plus, mit +3,11 %.

Lohnt sich ein Investment in die Symrise Aktie?

Ob die Symrise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Symrise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.