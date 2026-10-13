Deutsche Telekom Aktie gewinnt an Wert - 13.10.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Deutsche Telekom. Sie steigt um +2,09 % auf 25,41€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Telekom Aktie. Nach einem Plus von +0,77 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 25,41€, mit einem Plus von +2,09 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Deutsche Telekom-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -4,88 % hinnehmen mussten.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -7,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Telekom -10,22 % verloren.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,14 % 1 Monat -12,39 % 3 Monate -4,88 % 1 Jahr -16,16 %

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Stand: 13.10.2026, 09:25 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 122,75 Mrd. € wert.

Kursbewegungen, Übernahmen, neue Technologien und drohende Konkurrenz verändern derzeit die Perspektiven mehrerer börsennotierter Unternehmen. Während ein Industriewert mit einem deutlichen Kurssprung aufhorchen lässt, setzt ein nordamerikanischer …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %. ORANGE notiert im Plus, mit +1,27 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,47 %. Telefonica legt um +1,05 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +1,63 %.

Deutsche Telekom Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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