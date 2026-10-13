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    Besonders beachtet!

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    Vonovia Aktie steigt - 13.10.2026

    Kursbewegung von +2,23 % bei Vonovia am 13.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Vonovia Aktie steigt - 13.10.2026
    Foto: 1187094003

    Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Vonovia Aktie am 13.10.2026

    Mit einer Performance von +2,23 % konnte die Vonovia Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Schon gestern ging es für die Vonovia Aktie um +0,40 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 16,765. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Vonovia Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -21,35 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vonovia Aktie damit um -1,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,38 %. Im Jahr 2026 gab es für Vonovia bisher ein Minus von -32,26 %.

    Vonovia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,50 %
    1 Monat -7,38 %
    3 Monate -21,35 %
    1 Jahr -38,32 %
    Stand: 13.10.2026, 09:26 Uhr

    Informationen zur Vonovia Aktie

    Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,95 Mrd. € wert.

    +110% und 7,7% Dividende – zu schön, um wahr zu sein?


    Die Vonovia-Aktie notiert mit rund 16,30 € nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief. Berenberg hält dennoch am Kursziel von 34,50 € fest, womit sich der Kurs mehr als verdoppeln könnte. Zusätzlich winkt auf Basis der erwarteten Dividende eine Rendite von rund 7,7%. Die fundamentale Bewertung wirkt tatsächlich ungewöhnlich niedrig – der Markt zweifelt jedoch am Schuldenabbau […] The post Vonovia-Aktie: +110% und 7,7% Dividende – zu schön, um wahr zu sein? first appeared on sharedeals.de.

    Almonty Industries, Formycon & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    7 Prozent bis zum Baissetief – wer stoppt den Fall?


    Die Vonovia Aktie hat ein neues 52-Wochen-Tief markiert. Bei 16,185 Euro lag der Tiefpunkt der jüngsten Abwärtsbewegung, und am Montag notierte der Aktienkurs des Bochumer Wohnungskonzerns auf XETRA-Schlusskursbasis mit 16,395 Euro nur 1,3 Prozent …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,85 %. Deutsche Wohnen notiert im Plus, mit +1,73 %. Grand City Properties notiert im Plus, mit +0,61 %. LEG Immobilien legt um +1,87 % zu Aroundtown notiert im Plus, mit +2,01 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Vonovia Aktie?


    Ob die Vonovia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vonovia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Vonovia

    +1,74 %
    -1,50 %
    -7,38 %
    -21,35 %
    -38,32 %
    -26,33 %
    -63,94 %
    -36,08 %
    -0,74 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
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