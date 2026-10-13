Finnair Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 13.10.2026

Der heutige Anstieg bei Finnair konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -7,11 % nicht vollständig ausgleichen.

Der Höhenflug der Finnair Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +13,56 % zu Buche, die Aktie notiert bei 4,7240€. Schon gestern ging es für die Finnair Aktie um +4,66 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 4,7240€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,92 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Finnair einen Anstieg von +48,71 %.

Finnair Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,00 % 1 Monat +0,92 % 3 Monate -7,11 % 1 Jahr +60,47 %

Informationen zur Finnair Aktie

Stand: 13.10.2026, 09:26 Uhr

Es gibt 205 Mio. Finnair Aktien. Damit ist das Unternehmen 946,10 Mio. € wert.

Finnair Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Finnair Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Finnair Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.