SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 13.10.2026

Auf Sicht von drei Monaten bleibt SHEIN Global Holdings Limited (B) trotz des heutigen Kurssprungs mit -30,40 % im Minus.

Mit einer Performance von +6,32 % konnte die SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -8,30 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 3,8540€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,38 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SHEIN Global Holdings Limited (B) eine negative Entwicklung von -30,40 % erlebt.

SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,64 % 1 Monat -9,38 % 3 Monate -30,40 % 1 Jahr -30,40 %

Informationen zur SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie

Stand: 13.10.2026, 09:26 Uhr

Es gibt 280 Mio. SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Mrd. € wert.

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Ob die SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.