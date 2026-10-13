Nokia Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 13.10.2026

Mit einer Performance von -3,73 % musste die Nokia Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Nokia Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,07 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,73 % im Minus. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Nokia ist ein Telekommunikationsausrüster mit Fokus auf Netzwerkinfrastruktur, 5G, Cloud- und IoT-Lösungen für Netzbetreiber und Industrie. Marktstellung: global bedeutender, aber nicht führender Player hinter Ericsson und Huawei. Wichtige Konkurrenten: Ericsson, Huawei, ZTE, Cisco. Stärken: breite 5G-Portfoliobreite, starke Patentbasis, gute Position in westlichen Märkten ohne Huawei.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Nokia abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -17,28 % verkraften.

Auf Wochensicht hat die Nokia Aktie damit -4,51 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,31 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +57,93 % gewonnen.

Nokia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,51 % 1 Monat -7,31 % 3 Monate -17,28 % 1 Jahr +94,82 %

Informationen zur Nokia Aktie

Stand: 13.10.2026, 09:26 Uhr

Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,62 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,21 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Minus, mit -0,09 %.

Nokia Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Nokia Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Nokia Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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