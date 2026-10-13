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    NEL ASA Aktie bestätigt den positiven Trend - 13.10.2026

    Am 13.10.2026 ist die NEL ASA Aktie, bisher, um +8,09 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NEL ASA Aktie.

    Besonders beachtet! - NEL ASA Aktie bestätigt den positiven Trend - 13.10.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Nel ASA ist ein norwegischer Hersteller von Elektrolyseuren und Wasserstoff-Tankstellen. Fokus auf grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Marktstellung: einer der führenden Pure-Player im Elektrolysemarkt, aber noch defizitär. Wichtige Wettbewerber: ITM Power, Plug Power, Cummins, Siemens Energy. USP: breite Elektrolyse-Technologiepalette (alkalisch/PEM), langjährige Erfahrung und globales Partnernetzwerk.

    NEL ASA Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 13.10.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +8,09 % konnte die NEL ASA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Die NEL ASA Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +1,29 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +8,09 % hinzu. Setzt sich der positive Trend fort?

    Obwohl sich die NEL ASA Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -0,50 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht steht bei der NEL ASA Aktie damit ein Gewinn von +5,15 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,30 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NEL ASA einen Anstieg von +5,76 %.

    NEL ASA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,15 %
    1 Monat +0,30 %
    3 Monate -0,50 %
    1 Jahr -9,58 %
    Stand: 13.10.2026, 09:27 Uhr

    Informationen zur NEL ASA Aktie

    Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 369,53 Mio. € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von NEL ASA?

    Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,08 %. Siemens Energy notiert im Minus, mit -1,71 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der NEL ASA Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur NEL ASA Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    NEL ASA

    +6,76 %
    +5,15 %
    +0,30 %
    -0,50 %
    -9,58 %
    -70,41 %
    -85,23 %
    -28,65 %
    ISIN:NO0010081235WKN:A0B733
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