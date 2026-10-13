🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBRANICKS Group AktievorwärtsNachrichten zu BRANICKS Group

    Besonders beachtet!

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    BRANICKS Group Aktie heute im Plus (0,2510€) - 13.10.2026

    Kursbewegung von +2,87 % bei BRANICKS Group am 13.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - BRANICKS Group Aktie heute im Plus (0,2510€) - 13.10.2026
    Foto: DIC Asset AG

    Die BRANICKS Group ist ein führendes Unternehmen in der digitalen Transformation, spezialisiert auf IT-Beratung und Softwareentwicklung. Sie dominiert den DACH-Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Accenture und IBM. Ihr USP liegt in maßgeschneiderten Lösungen und innovativer KI-Integration.

    BRANICKS Group Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 13.10.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von BRANICKS Group. Mit einer Performance von +2,87 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,87 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BRANICKS Group Aktie. Nach einem Plus von +2,87 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 0,2510. Setzt sich der positive Trend fort?

    Der Kurs der BRANICKS Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -76,36 %.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BRANICKS Group Aktie damit um -28,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -57,79 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -84,72 % verloren.

    BRANICKS Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -28,77 %
    1 Monat -57,79 %
    3 Monate -76,36 %
    1 Jahr -86,87 %
    Stand: 13.10.2026, 09:27 Uhr

    Informationen zur BRANICKS Group Aktie

    Es gibt 84 Mio. BRANICKS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,23 Mio. € wert.

    Almonty Industries, Formycon & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von TAG Immobilien, Deutsche Wohnen und Co.

    TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,85 %. Deutsche Wohnen notiert im Plus, mit +1,73 %. LEG Immobilien notiert im Plus, mit +1,87 %. Vonovia legt um +2,23 % zu Aroundtown notiert im Plus, mit +2,01 %.

    BRANICKS Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die BRANICKS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BRANICKS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BRANICKS Group

    -12,70 %
    -28,77 %
    -57,79 %
    -76,36 %
    -86,87 %
    -93,04 %
    -98,28 %
    -96,65 %
    -99,09 %
    ISIN:DE000A1X3XX4WKN:A1X3XX
    BRANICKS Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! BRANICKS Group Aktie heute im Plus (0,2510€) - 13.10.2026 Kursbewegung von +2,87 % bei BRANICKS Group am 13.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     