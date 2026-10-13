BRANICKS Group Aktie heute im Plus (0,2510€) - 13.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von BRANICKS Group. Mit einer Performance von +2,87 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,87 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BRANICKS Group Aktie. Nach einem Plus von +2,87 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 0,2510€. Setzt sich der positive Trend fort?

Die BRANICKS Group ist ein führendes Unternehmen in der digitalen Transformation, spezialisiert auf IT-Beratung und Softwareentwicklung. Sie dominiert den DACH-Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Accenture und IBM. Ihr USP liegt in maßgeschneiderten Lösungen und innovativer KI-Integration.

Der Kurs der BRANICKS Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -76,36 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BRANICKS Group Aktie damit um -28,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -57,79 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -84,72 % verloren.

BRANICKS Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -28,77 % 1 Monat -57,79 % 3 Monate -76,36 % 1 Jahr -86,87 %

Informationen zur BRANICKS Group Aktie

Stand: 13.10.2026, 09:27 Uhr

Es gibt 84 Mio. BRANICKS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,23 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von TAG Immobilien, Deutsche Wohnen und Co.

TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,85 %. Deutsche Wohnen notiert im Plus, mit +1,73 %. LEG Immobilien notiert im Plus, mit +1,87 %. Vonovia legt um +2,23 % zu Aroundtown notiert im Plus, mit +2,01 %.

BRANICKS Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die BRANICKS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BRANICKS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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