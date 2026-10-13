RWE-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

Wegen der starken Steigerung des operativen Ergebnisses auf 1,5 Milliarden Euro bekräftigten die Experten von Jefferies & Company vor der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 75 Euro ihre Kaufempfehlung für die RWE-Aktie. M it Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits beim Wiedererreichen des alten Hochs bei 62 Euro hohe Renditen erzielen.

Die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) trat nach dem kräftigen Kursanstieg zum Jahresbeginn 2026, der am 30.4.26 auf dem vorläufigen Jahreshoch von 62,00 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 54 bis 60 Euro gehandelt. Mit aktuell 59,20 Euro notiert die Versorgeraktie derzeit am oberen Rand der Tradingrange.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 59 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 59 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 0,1, ISIN: DE000UQ87RE2, wurde beim RWE-Aktienkurs von 59,20 Euro mit 0,50 – 0,51 Euro gehandelt.

Kann sich die RWE-Aktie in spätestens zwei Wochen auf 62 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,66 Euro (+29 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 56,363 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 56,363 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR5VRQ9, wurde beim Aktienkurs von 59,20 Euro mit 0,32 – 0,33 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 62 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,56 Euro (+70 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 54,72 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 54,72 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PK90DB5, wurde beim Aktienkurs von 59,20 Euro mit 0,47 – 0,48 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 62 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,72 Euro (+50 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktie oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.