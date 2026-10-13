Techwerte armer Dax legt moderat zu

Der nur mit wenigen Techaktien bestückte deutsche Leitindex gewann im frühen Geschäft 0,4 Prozent auf 25.370 Punkte. Am Vortag war er noch an der den kurzfristigen Trend signalisierenden 21-Tage-Linie bei um die 25.320 Punkte zurückgeprallt. Nun bleibt abzuwarten, ob der wieder gelungene Sprung darüber nachhaltig ist. Nach unten hin wird der Dax von der für den längerfristigen Kursverlauf relevante 200-Tage-Linie bei etwas über 24.860 Zählern gestützt.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts leicht nachgebender Ölpreise und trotz eines weltweit erneut unter Druck geratenen Technologiesektors hat der Dax am Dienstag moderat zugelegt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der MDax stieg am Morgen zugleich um 0,3 Prozent auf 30.185 Punkte. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Euroregion, zeigte sich unterdessen prozentual unverändert zum Vortagesschluss.

"Berichte über die Entwicklung leistungsfähiger KI-Chips durch das chinesische Unternehmen CXMT lösen aktuell massive Gewinnmitnahmen bei Halbleiteraktien in Südkorea und anderen asiatischen Märkten aus", erklärte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Die technologische Konkurrenz aus dem Reich der Mitte nährt die Sorge, wie lange sich die hohen Bewertungen und Gewinnmargen der etablierten Chipkonzerne noch rechtfertigen lassen."

Die Marktexperten der Dekabank schrieben in ihrem Morgenkommentar: "Der Ausverkauf der Halbleiterwerte verschärft sich, nachdem der Broadcom -Chef vor zu hohen Erwartungen an KI und vor Finanzierungsproblemen beim Ausbau gewarnt hat."

Schlusslicht im Leitindex war die Infineon -Aktie mit minus 4,6 Prozent. Im MDax büßten Aktien wie die von Elmos , Aixtron , Suss Microtec oder auch Siltronic zwischen 2,6 und 3,9 Prozent ein und schlossen sich der Talfahrt in den USA am Vorabend und in Asien an diesem Morgen an.

Symrise profitierten unterdessen mit zeitweise fast 5 Prozent von Umsatzzahlen des Konkurrenten Givaudan aus der Schweiz. Dessen Geschäft mit Aromen erholte sich im dritten Quartal, während das Geschäft mit Duftstoffen und Kosmetikwirkstoffen deutlich stärker wuchs. Zuletzt kamen die Symrise-Aktien etwas zurück, blieben mit plus 3,3 Prozent aber immer noch der Spitzenwert im Dax und zudem auf dem höchsten Stand seit Sommer 2025.

Unter Druck stand im MDax neben den Techwerten zudem auch der Anteilsschein von Schaeffler mit minus 3,0 Prozent. Der Umsatz des Auto- und Industriezulieferers stagnierte im dritten Quartal und die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank. Im verlustreichen Geschäft mit der E-Mobilität entschied sich Schaeffler zudem, Sonderabschreibungen und Rückstellungen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich vorzunehmen. Die Prognose für das laufende Jahr sowie die Mittelfristziele für 2028 wurden bestätigt.

Fraport legten unterdessen um 1,7 Prozent zu. Der Flughafenbetreiber hatte Verkehrszahlen für den Monat September vorgelegt und im Vergleich zum Vorjahr sowohl im Bereich Passagiere als auch dem Frachtbereich Zuwächse gemeldet.

Evonik und BASF legten jeweils um etwas weniger als ein Prozent zu. Im Falle einer möglichen Übernahme von Evonik würde BASF die Zusagen des Spezialchemiekonzerns zu Standorten und Arbeitsplätzen nicht untergraben, berichtete die "Börsen-Zeitung". BASF sei bereit, entsprechende Verpflichtungen in einer Vereinbarung mit Evonik einzugehen, hieß es den Angaben zufolge von zwei dem Ludwigshafener Chemiekonzern nahestehenden Personen. Damit seien lediglich frühere Aussagen bekräftigt worden, sagte ein Händler dazu und hält ein höheres Angebot für Evonik nur für "eine Frage der Zeit"./ck/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 51,60 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 10:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +12,87 %/+79,89 % bedeutet.



