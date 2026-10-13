Schaeffler Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 13.10.2026

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Schaeffler mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -30,98 % hinnehmen.

Der Abwärtstrend bei Schaeffler hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -5,34 % zu Buche, die Aktie notiert bei 5,6750€. Die Schaeffler Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,84 % wieder ab und notiert heute bei 5,6750€. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Schaeffler Aktie damit um -9,70 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,00 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Schaeffler -32,12 % verloren.

Während Schaeffler deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,24 %.

Schaeffler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,70 % 1 Monat -21,00 % 3 Monate -30,98 % 1 Jahr -8,94 %

Informationen zur Schaeffler Aktie

Stand: 13.10.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,57 Mrd.EUR € wert.

Schaeffler improved profitability and cash flow despite softer sales, while E-Mobility gains and €400 million in humanoid-robotics orders marked key advances.

Weniger Umsatz, höhere Marge: Schaeffler steigert seine Profitabilität. Sonderbelastungen prägen E-Mobility, während die humanoide Robotik neue Aufträge bringt.

EQS-News: Schaeffler AG / Key word(s): Preliminary Results/Miscellaneous Schaeffler releases preliminary numbers for first nine months of 2026 13.10.2026 / 09:17 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. …

Schaeffler Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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