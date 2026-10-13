ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Givaudan auf 'Hold' - Ziel 3030 Franken
- Jefferies bestätigt Hold und 3030 Franken Kursziel
- Givaudans Umsatz stieg im dritten Quartal deutlich
- Erlösanstieg dürfte den Aktienkurs stützen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Hold" mit einem Kursziel von 3030 Franken belassen. Marcus Dunford-Castro lobte am Dienstag die Umsatzentwicklung des Schweizer Aromenproduzenten im dritten Quartal. Die Erlöse seien gegenüber dem zweiten deutlich gestiegen. Den Aktienkurs dürfte dies stützen./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,85 % und einem Kurs von 3.994 auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.230,33CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.886,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 3.850,00CHF was eine Bandbreite von -28,37 %/-4,44 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 3030 Euro