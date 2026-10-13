JEFFERIES stuft LVMH auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 440 auf 415 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die Erwartungen in der Sparte Mode und Lederwaren verfehlt, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die logistischen Probleme, die die Dynamik von Vuitton in den USA beeinträchtigt hätten, dürften sich aber im vierten Quartal abschwächen. Zudem sollte die Flaggschiffmarke in China keine länger anhaltenden Einbußen zu erwarten haben./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 378,8EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 415

Kursziel alt: 440

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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