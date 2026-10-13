DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Südzucker auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Südzucker nach Zahlen von 9,00 auf 11,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 hätten unterstrichen, dass sich der Nahrungsmittelkonzern auf positivem Kurs befinde, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:52 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 12,44EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: Südzucker

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11,20

Kursziel alt: 9,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

