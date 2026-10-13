13F-Update
Top-Performance: Bill Miller legt kräftig zu
Das Portfolio von Bill Miller liefert ein starkes Quartal. Mit +13.09 % steigt der Wert auf 374.375.788 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
13F-Filings enthalten nur Long-Positionen, sind aber dennoch ein wertvolles Werkzeug, um Investmenttrends und Marktüberzeugungen großer Fondsmanager zu erkennen.
Bill Miller erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 13.09 % auf 374.375.788 USD. Besonders Microstrategy (Doing business Strategy) (A) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.
Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Gray Television mit 7,68 %, gefolgt von Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF mit 6,57 % und Bloomin' Brands mit 6,31 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|7,68 %
|28.756.258 USD
|3,97 USD
|+12,75 %
|6,57 %
|24.596.449 USD
|215,6108 USD
|+19,71 %
|6,31 %
|23.635.208 USD
|9,14 USD
|-3,79 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF mit 6,57 %, Coty Registered (A) mit 2,26 % und Meta Platforms (A) mit 0,96 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|6,57 %
|24.596.449 USD
|215,6108 USD
|+19,71 %
|2,26 %
|8.462.243 USD
|2,16 USD
|+34,70 %
|0,96 %
|3.611.815 USD
|563,2899 USD
|+30,74 %
|0,54 %
|2.031.389 USD
|458,7599 USD
|+9,38 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Gray Television mit 7,68 %, Bloomin' Brands mit 6,31 % und Lincoln National mit 5,70 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|7,68 %
|28.756.258 USD
|3,97 USD
|+12,75 %
|6,31 %
|23.635.208 USD
|9,14 USD
|-3,79 %
|5,70 %
|21.321.706 USD
|35,35 USD
|+15,64 %
|5,49 %
|20.550.108 USD
|9,82 USD
|+31,05 %
|5,06 %
|18.959.706 USD
|1,460000 USD
|+3,48 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Quad/Graphics Registered (A) mit 5,72 %, Bread Financial Holdings mit 3,84 % und United Parcel Service Registered (B) mit 3,33 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|5,72 %
|21.397.861 USD
|8,43 USD
|+12,17 %
|3,84 %
|14.388.663 USD
|108,3500 USD
|-5,50 %
|3,33 %
|12.470.322 USD
|107,5000 USD
|-0,75 %
|3,20 %
|11.979.234 USD
|8,55 USD
|-18,85 %
|3,10 %
|11.613.249 USD
|21,51 USD
|-3,13 %
Verkaufte PositionenEs folgen 3 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,00 %
|19.538.815 USD
|650,3400 USD
|+19,63 %
|0,00 %
|684.119 USD
|5,290003 USD
|-9,67 %
|0,00 %
|871.337 USD
|8,310002 USD
|-21,89 %
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Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.
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