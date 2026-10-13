Top-Performance: Bill Miller legt kräftig zu

Bill Miller erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 13.09 % auf 374.375.788 USD. Besonders Microstrategy (Doing business Strategy) (A) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

13F-Filings enthalten nur Long-Positionen, sind aber dennoch ein wertvolles Werkzeug, um Investmenttrends und Marktüberzeugungen großer Fondsmanager zu erkennen.

Top Positionen nach Gewicht Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Gray Television mit 7,68 %, gefolgt von Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF mit 6,57 % und Bloomin' Brands mit 6,31 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Gray Television 7,68 % 28.756.258 USD 3,97 USD +12,75 % Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF 6,57 % 24.596.449 USD 215,6108 USD +19,71 % Bloomin' Brands 6,31 % 23.635.208 USD 9,14 USD -3,79 % Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Gray Television mit 7,68 %, gefolgt von Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF mit 6,57 % und Bloomin' Brands mit 6,31 %.

Neu Aufgebaute Positionen Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF mit 6,57 %, Coty Registered (A) mit 2,26 % und Meta Platforms (A) mit 0,96 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF 6,57 % 24.596.449 USD 215,6108 USD +19,71 % Coty Registered (A) 2,26 % 8.462.243 USD 2,16 USD +34,70 % Meta Platforms (A) 0,96 % 3.611.815 USD 563,2899 USD +30,74 % Ameriprise Financial 0,54 % 2.031.389 USD 458,7599 USD +9,38 % Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF mit 6,57 %, Coty Registered (A) mit 2,26 % und Meta Platforms (A) mit 0,96 %.

Aufgestockte Positionen Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Gray Television mit 7,68 %, Bloomin' Brands mit 6,31 % und Lincoln National mit 5,70 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Gray Television 7,68 % 28.756.258 USD 3,97 USD +12,75 % Bloomin' Brands 6,31 % 23.635.208 USD 9,14 USD -3,79 % Lincoln National 5,70 % 21.321.706 USD 35,35 USD +15,64 % Crescent Energy Company Registered (A) 5,49 % 20.550.108 USD 9,82 USD +31,05 % Conduent 5,06 % 18.959.706 USD 1,460000 USD +3,48 % Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Gray Television mit 7,68 %, Bloomin' Brands mit 6,31 % und Lincoln National mit 5,70 %.

Reduzierte Positionen Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Quad/Graphics Registered (A) mit 5,72 %, Bread Financial Holdings mit 3,84 % und United Parcel Service Registered (B) mit 3,33 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Quad/Graphics Registered (A) 5,72 % 21.397.861 USD 8,43 USD +12,17 % Bread Financial Holdings 3,84 % 14.388.663 USD 108,3500 USD -5,50 % United Parcel Service Registered (B) 3,33 % 12.470.322 USD 107,5000 USD -0,75 % Gannett 3,20 % 11.979.234 USD 8,55 USD -18,85 % CTO Realty Growth 3,10 % 11.613.249 USD 21,51 USD -3,13 % Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Quad/Graphics Registered (A) mit 5,72 %, Bread Financial Holdings mit 3,84 % und United Parcel Service Registered (B) mit 3,33 %.

Verkaufte Positionen Es folgen 3 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * SPDR S&P500 ETF 0,00 % 19.538.815 USD 650,3400 USD +19,63 % Portillo's Registered (A) 0,00 % 684.119 USD 5,290003 USD -9,67 % MasterBrand 0,00 % 871.337 USD 8,310002 USD -21,89 % Es folgen 3 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.



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Disclaimer

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.

* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.



