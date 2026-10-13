13F-Update
Starke Bilanz: Howard Marks steigert Vermögen auf 5.618.954.302 USD
Das Portfolio von Howard Marks liefert ein starkes Quartal. Mit +26.14 % steigt der Wert auf 5.618.954.302 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
Superinvestoren verfolgen klare Schwerpunkte wie Tech, Konsum oder Industrie. 13F-Filings machen diese Strategien transparent und erlauben das Nachvollziehen langfristiger Überzeugungen.
Howard Marks erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 26.14 % auf 5.618.954.302 USD. Besonders Nutanix 0,25 % bis 10/27 sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.
Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist SPDR S&P500 ETF mit 18,01 %, gefolgt von Invesco QQQ Trust Series I mit 11,60 % und Expand Energy Corporation mit 8,50 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|18,01 %
|1.011.873.350 USD
|746,77 USD
|+4,18 %
|11,60 %
|651.714.000 USD
|736,40 USD
|+13,37 %
|8,50 %
|477.605.527 USD
|91,19 USD
|-2,91 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: SPDR S&P500 ETF mit 18,01 %, Sea (A) mit 1,08 % und Viasat mit 1,01 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|18,01 %
|1.011.873.350 USD
|746,77 USD
|+4,18 %
|1,08 %
|60.894.502 USD
|95,83000 USD
|+11,97 %
|1,01 %
|56.605.446 USD
|89,81000 USD
|-24,39 %
|0,92 %
|51.847.704 USD
|26,92 USD
|-30,16 %
|0,71 %
|39.684.000 USD
|99,21 USD
|-14,27 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Invesco QQQ Trust Series I mit 11,60 %, Telephone And Data Systems mit 3,48 % und Barrick Mining Corporation mit 2,10 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|11,60 %
|651.714.000 USD
|736,40 USD
|+13,37 %
|3,48 %
|195.520.314 USD
|37,01 USD
|-6,87 %
|2,10 %
|117.759.575 USD
|36,73 USD
|+11,82 %
|1,67 %
|93.994.056 USD
|11,94 USD
|-0,65 %
|1,12 %
|63.095.615 USD
|0,993100 USD
|+10.982,51 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Garrett Motion mit 4,90 %, Core Scientific mit 4,55 % und Indivior Pharmaceuticals mit 4,47 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|4,90 %
|275.160.183 USD
|36,23 USD
|-28,96 %
|4,55 %
|255.738.987 USD
|25,59 USD
|-40,90 %
|4,47 %
|251.399.508 USD
|41,03 USD
|-11,63 %
|2,26 %
|127.235.018 USD
|384,2600 USD
|+10,60 %
|1,74 %
|97.857.531 USD
|8,170001 USD
|+24,65 %
Verkaufte PositionenEs folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,00 %
|2.842.813 USD
|24,87999 USD
|-8,24 %
|0,00 %
|90.050.476 USD
|8,04 USD
|+37,80 %
|0,00 %
|7.164.951 USD
|146,1400 USD
|-18,55 %
|0,00 %
|126.355.319 USD
|20,75 USD
|+22,42 %
|0,00 %
|9.529.637 USD
|1,300000 USD
|-25,11 %
Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.
Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.
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