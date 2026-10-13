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    13F-Update

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    Starke Bilanz: Howard Marks steigert Vermögen auf 5.618.954.302 USD

    Das Portfolio von Howard Marks liefert ein starkes Quartal. Mit +26.14 % steigt der Wert auf 5.618.954.302 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.

    13F-Update - Starke Bilanz: Howard Marks steigert Vermögen auf 5.618.954.302 USD
    Foto: wallstreetONLINE / OpenAI

    Superinvestoren verfolgen klare Schwerpunkte wie Tech, Konsum oder Industrie. 13F-Filings machen diese Strategien transparent und erlauben das Nachvollziehen langfristiger Überzeugungen.

    Howard Marks erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 26.14 % auf 5.618.954.302 USD. Besonders Nutanix 0,25 % bis 10/27 sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

    Top Positionen nach Gewicht

    Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist SPDR S&P500 ETF mit 18,01 %, gefolgt von Invesco QQQ Trust Series I mit 11,60 % und Expand Energy Corporation mit 8,50 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    SPDR S&P500 ETF
    		18,01 % 1.011.873.350 USD 746,77 USD +4,18 %
    Invesco QQQ Trust Series I
    		11,60 % 651.714.000 USD 736,40 USD +13,37 %
    Expand Energy Corporation
    		8,50 % 477.605.527 USD 91,19 USD -2,91 %

    Neu Aufgebaute Positionen

    Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: SPDR S&P500 ETF mit 18,01 %, Sea (A) mit 1,08 % und Viasat mit 1,01 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    SPDR S&P500 ETF
    		18,01 % 1.011.873.350 USD 746,77 USD +4,18 %
    Sea (A)
    		1,08 % 60.894.502 USD 95,83000 USD +11,97 %
    Viasat
    		1,01 % 56.605.446 USD 89,81000 USD -24,39 %
    Matthews International (A)
    		0,92 % 51.847.704 USD 26,92 USD -30,16 %
    Visteon
    		0,71 % 39.684.000 USD 99,21 USD -14,27 %

    Aufgestockte Positionen

    Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Invesco QQQ Trust Series I mit 11,60 %, Telephone And Data Systems mit 3,48 % und Barrick Mining Corporation mit 2,10 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Invesco QQQ Trust Series I
    		11,60 % 651.714.000 USD 736,40 USD +13,37 %
    Telephone And Data Systems
    		3,48 % 195.520.314 USD 37,01 USD -6,87 %
    Barrick Mining Corporation
    		2,10 % 117.759.575 USD 36,73 USD +11,82 %
    Oaktree Specialty Lending Corporation
    		1,67 % 93.994.056 USD 11,94 USD -0,65 %
    Pebblebrook 1,75 % bis 12/26
    		1,12 % 63.095.615 USD 0,993100 USD +10.982,51 %
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    Reduzierte Positionen

    Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Garrett Motion mit 4,90 %, Core Scientific mit 4,55 % und Indivior Pharmaceuticals mit 4,47 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Garrett Motion
    		4,90 % 275.160.183 USD 36,23 USD -28,96 %
    Core Scientific
    		4,55 % 255.738.987 USD 25,59 USD -40,90 %
    Indivior Pharmaceuticals
    		4,47 % 251.399.508 USD 41,03 USD -11,63 %
    Talen Energy
    		2,26 % 127.235.018 USD 384,2600 USD +10,60 %
    Itau Unibanco Holding
    		1,74 % 97.857.531 USD 8,170001 USD +24,65 %

    Verkaufte Positionen

    Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    HDFC Bank
    		0,00 % 2.842.813 USD 24,87999 USD -8,24 %
    Nokia
    		0,00 % 90.050.476 USD 8,04 USD +37,80 %
    NRG Energy
    		0,00 % 7.164.951 USD 146,1400 USD -18,55 %
    Petroleo Brasileiro - Petrobras
    		0,00 % 126.355.319 USD 20,75 USD +22,42 %
    Altice USA Registered (A)
    		0,00 % 9.529.637 USD 1,300000 USD -25,11 %

    Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.

    Disclaimer

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
    * Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.






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    Markt Bote
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