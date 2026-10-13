Börsenstart Europa - 13.10. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.195,07 PKT und steigt um +0,48 %. Top-Werte: ThyssenKrupp +1,81 %, LEG Immobilien +1,69 %, Evonik Industries +1,67 % Flop-Werte: Schaeffler -4,25 %, SUESS MicroTec -2,85 %, AIXTRON -2,75 %

Der DAX steht aktuell (09:59:34) bei 25.417,82 PKT und steigt um +0,69 %. Top-Werte: Symrise +2,90 %, Deutsche Telekom +2,11 %, Zalando +2,11 % Flop-Werte: Infineon Technologies -2,69 %, Daimler Truck Holding -0,42 %, Scout24 -0,41 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu OMV AG!

Der TecDAX bewegt sich bei 3.993,13 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: Evotec +3,75 %, Deutsche Telekom +2,11 %, Carl Zeiss Meditec +2,03 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -2,85 %, AIXTRON -2,75 %, Infineon Technologies -2,69 %

Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:23) bei 6.214,38 PKT und steigt um +0,41 %.

Top-Werte: Banco Santander +2,20 %, Deutsche Telekom +2,11 %, Nordea Bank Abp +1,93 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -2,69 %, ASML Holding -1,84 %, Nokia -1,59 %

Der AT 20 steht bei 6.660,33 PKT und gewinnt bisher +0,76 %.

Top-Werte: Mayr-Melnhof Karton +2,14 %, BAWAG Group +2,00 %, Palfinger +1,79 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,50 %, OMV +0,10 %

Der CH 20 bewegt sich bei 14.023,38 PKT und steigt um +1,12 %.

Top-Werte: Givaudan +6,57 %, Zurich Insurance Group +2,01 %, Partners Group Holding +1,85 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -0,37 %, Lonza Group +0,46 %

Der FR 40 steht bei 7.877,17 PKT und gewinnt bisher +1,06 %.

Top-Werte: Pernod Ricard +2,15 %, Societe Generale +2,12 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +1,82 %

Flop-Werte: Credit Agricole -3,34 %, STMicroelectronics -2,21 %, Publicis Groupe -0,96 %

Der SE 30 steht bei 3.291,86 PKT und gewinnt bisher +0,65 %.

Top-Werte: AstraZeneca +2,27 %, Nordea Bank Abp +1,93 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,74 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) +0,07 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,20 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.690,00 PKT und steigt um +1,83 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +2,69 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,57 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,17 %

Flop-Werte: Jumbo -0,68 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,15 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,16 %