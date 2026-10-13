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    Lidl profitiert

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    Briten im Spar-Schock: Lebensmittel immer teurer

    Die Lebensmittelpreise in Großbritannien ziehen erneut an. Während Verbraucher zunehmend auf Sonderangebote angewiesen sind, profitieren vor allem Discounter und Online-Supermärkte.

    Für Sie zusammengefasst
    Lidl profitiert - Briten im Spar-Schock: Lebensmittel immer teurer
    Foto: Midjourney (KI) - Midjourney (KI)

    Die Inflation bei britischen Lebensmitteln hat sich im Oktober überraschend wieder beschleunigt. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Worldpanel by Numerator stiegen die Lebensmittelpreise in den vier Wochen bis zum 4. Oktober um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im vorherigen Vierwochenzeitraum hatte die Teuerungsrate noch bei 2,3 Prozent gelegen. Besonders deutlich verteuerten sich unter anderem Mineralwasser, Sirupgetränke und Hautpflegeprodukte. Butter, Käse und Schokolade wurden dagegen günstiger.

    Die steigenden Lebenshaltungskosten hinterlassen zunehmend Spuren beim Einkaufsverhalten. Die britischen Verbraucher gaben binnen eines Jahres mehr als 250 Millionen Pfund zusätzlich für Produkte aus, die im Sonderangebot waren. Gleichzeitig wuchs der Umsatz des Lebensmittelhandels lediglich um ein Prozent. Da die Preise stärker stiegen als die Erlöse, deutet dies auf rückläufige Verkaufsmengen hin. Besonders die hohen Kraftstoff- und Energiekosten belasten die Haushalte. Mehr als die Hälfte der befragten Verbraucher macht sich große oder extreme Sorgen über steigende Benzinpreise. Fast ein Drittel spürt bereits erhebliche finanzielle Auswirkungen. Ein Liter Benzin kostet in Großbritannien derzeit umgerechnet rund 2,07 Euro und damit etwa sechs Cent weniger als in Deutschland. Diesel ist mit rund 2,36 Euro hingegen etwa 13 Cent teurer. Die hohen Spritpreise schmälern die Kaufkraft und verstärken den Spardruck beim Lebensmitteleinkauf.

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    Lidl und Ocado wachsen deutlich schneller als die Konkurrenz

    Zu den größten Gewinnern gehört der deutsche Discounter Lidl. In den zwölf Wochen bis zum 4. Oktober steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 7,1 Prozent und erhöhte seinen Marktanteil von 8,2 auf 8,6 Prozent. Mehr als 500.000 zusätzliche Kunden kauften bei Lidl ein. Noch stärker wuchs der Online-Lebensmittelhändler Ocado Retail, ein Gemeinschaftsunternehmen der börsennotierten Ocado Group und Marks & Spencer. Der Umsatz legte nach den vorliegenden Worldpanel-Zahlen um rund 12,4 Prozent zu. Der Marktanteil stieg von 2,0 auf 2,2 Prozent. Der gesamte Online-Lebensmittelmarkt wuchs dagegen nur um 5,5 Prozent.

    Branchenprimus Tesco behauptete mit einem Marktanteil von rund 28 Prozent seine Spitzenposition, verzeichnete allerdings nur ein Umsatzwachstum von einem Prozent. Sainsbury's erreichte einen Marktanteil von rund 15 Prozent und wuchs um 1,3 Prozent. Aldi kam bei einem Marktanteil von rund 11 Prozent lediglich auf ein Umsatzplus von 0,4 Prozent. Der deutliche Vorsprung von Lidl gegenüber Aldi dürfte vor allem auf unterschiedliche Verkaufsstrategien zurückzuführen sein. Während Aldi auf dauerhaft niedrige Preise setzt, lockt Lidl zusätzlich mit gezielten Rabattaktionen und seiner Kunden-App Lidl Plus. Allein im vergangenen Geschäftsjahr investierte Lidl 315 Millionen Pfund in Preissenkungen und Sonderangebote. Die Zahl der App-Nutzer wuchs um 23 Prozent. Gleichzeitig treibt der Discounter seinen Filialausbau voran und gewinnt mit einem breiteren Sortiment zunehmend Kunden, die bislang bei klassischen Supermarktketten eingekauft haben. Auffällig ist auch die Entwicklung von Marks & Spencer. Der Lebensmittelbereich wuchs um rund 15 Prozent und damit deutlich schneller als der Gesamtmarkt.

    Für Anleger zeigen die Zahlen eine zunehmende Spaltung des britischen Einzelhandels. Während der Preisdruck die Kaufkraft schwächt, gewinnen Anbieter Marktanteile, die entweder besonders günstige Produkte oder attraktive Onlineangebote bieten. Tesco hatte erst vergangene Woche das untere Ende seiner Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr von drei Milliarden auf 3,15 Milliarden Pfund angehoben. Erwartet wird nun ein bereinigter operativer Gewinn zwischen 3,15 und 3,30 Milliarden Pfund. Der Konzern profitiert weiterhin von seiner starken Marktposition, muss sich allerdings gegen aggressive Preisaktionen der Wettbewerber behaupten. Für Ocado und Marks & Spencer liefern die Wachstumszahlen dagegen Rückenwind. Allerdings bedeutet ein steigender Umsatz nicht automatisch höhere Gewinne. Investitionen, Lieferkosten und intensive Rabattaktionen könnten die Margen belasten. Entscheidend dürfte deshalb sein, welche Handelsketten ihre Marktanteilsgewinne auch in höhere Erträge umwandeln können.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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