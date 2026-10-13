Trumps Diesel-Deal mit Putin drückt den Ölpreis – doch es gibt einen Haken

US-Präsident Donald Trump verteidigte am Montag die vorübergehende Lockerung der Beschränkungen für russischen Diesel. Seinen Angaben zufolge soll Russland sechs Monate lang Diesel an die USA und den Weltmarkt liefern dürfen. Abgeordnete beider Parteien warnen jedoch, dies könne die Sanktionen wegen Moskaus Krieg in der Ukraine untergraben. Auf Truth Social verwies Trump auf die milliardenschweren Energieimporte der EU aus Russland. Seine Entscheidung sei richtig für die Amerikaner.

Brent -Futures verloren am Dienstag zeitweise l,48 Prozent und kosteten damit 105,05 US-Dollar je Barrel. WTI-Futures gaben um 1,57 Prozent auf 92,27 US-Dollar nach.

Der Haken steckt jedoch in den Raffinerien

Laut einer Rechnung von Goldman Sachs über die CNBC würden 800.000 Tonnen zusätzlicher Diesel, was etwa sechs Millionen Barrel entspricht, die Großhandelspreise an der US-Golfküste und in Europa lediglich um ein bis zwei US-Dollar je Barrel senken. Zugleich stiegen die Ausfälle russischer Raffinerien gegenüber dem Vorjahr um drei Millionen Barrel täglich. Das begrenzt die Möglichkeit, die Produktion hochzufahren.

Die Knappheit bleibt bestehen. Laut der US-Bank liegen die US-Dieselbestände 14 Prozent unter dem Vorjahresniveau. In China sind die sichtbaren Bestände im Jahresvergleich um elf Prozent gesunken. Weltweit sank die Dieselproduktion sieben Monate in Folge. Die Exporte auf dem Seeweg gingen gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Millionen Barrel täglich beziehungsweise 20 Prozent zurück.

Der Konflikt im Nahen Osten begrenzte den Ölpreisrückgang. Am Samstag griffen vom Iran unterstützte Huthi-Milizen den internationalen Flughafen König Khalid in Riad an. Dabei starben zwölf Menschen, mehr als 300 wurden verletzt.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!