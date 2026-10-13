Neotech Metals beauftragt DRA mit der Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung und einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für Hecla-Kilmer

Vancouver, British Columbia / 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit DRA Global Limited („DRA“) über die Erstellung sowohl der ersten Ressourcenschätzung („MRE“) als auch der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („PEA“) für das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Seltenerdmetallprojekt Hecla-Kilmer in Ontario, Kanada (das „Projekt“ oder „Hecla-Kilmer“), abgeschlossen hat.

Highlights

DRA wurde beauftragt, die erste National Instrument 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung für das Projekt zu erstellen, gefolgt von einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung.

Die Beauftragung eines einzigen Unternehmens gewährleistet Kontinuität vom geologischen Modell über den Abbauplan und die Aufbereitungsplanung bis hin zur wirtschaftlichen Analyse.

Die PEA wird voraussichtlich die laufenden metallurgischen Ergebnisse der Dorfner Anzaplan GmbH einbeziehen und zusätzlich durch den Ontario Critical Minerals Innovation Fund ( „CMIF“ ) unterstützt.

Hecla-Kilmer, das nach Ansicht des Unternehmens das einzige in Nordamerika in der Entwicklung befindliche Seltenerdprojekt auf Apatitbasis ist, bei dem derzeit potenzielle Nebenprodukte wie Magnetit, Niob, Gallium, Tantal und gereinigte Phosphorsäure („ PPA “) geprüft werden.

Leistungsumfang

DRA wird zunächst eine Lückenanalyse der vorhandenen geologischen, metallurgischen und infrastrukturellen Daten durchführen, um den für die PEA erforderlichen Arbeitsumfang zu definieren. Die MRE wird die Ergebnisse der Bohrprogramme des Unternehmens aus den Jahren 2024 und 2025 sowie historische Daten einbeziehen. Die Ressourcenschätzung umfasst außerdem die geologische und strukturgeologische Modellierung, die QA/QC-Prüfung und die Ressourcenklassifizierung gemäß NI 43-101 und den CIM-Definitionsstandards.

Die PEA soll auf der MRE aufbauen und einen konzeptionellen Abbauplan, ein auf dem metallurgischen Programm von Dorfner Anzaplan basierendes Aufbereitungsschema, die Standortinfrastruktur, Energieversorgung und Logistik, Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten sowie eine wirtschaftliche Analyse des Projekts einschließlich seiner potenziellen Nebenproduktströme bewerten.

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