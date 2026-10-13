Hohe Ölpreise senken Schulden von BP - Aktie gewinnt

Die BP-Aktie legte in London um gut ein Prozent zu. Für JPMorgan-Analyst Matthew Lofting markieren die Neuigkeiten einen Wendepunkt beim Schuldenabbau von BP. Der Konzern bewege sich nun bei der Stärke des Handelsgeschäfts und der Erträge aus dem Raffineriegeschäft auf dem Niveau des Konkurrenten Shell .

LONDON (dpa-AFX) - Die hohen Ölpreise lassen den britischen Ölkonzerns BP sein Verschuldungsziel deutlich früher erreichen als erwartet. Das Management rechnet per Ende September mit einer Nettoverschuldung zwischen 13,5 und 14,5 Milliarden US-Dollar (12,1 bis 13 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal hatte die Nettoverschuldung noch bei 22,3 Milliarden Dollar gelegen. Ähnlich hoch war sie auch 2025. Eigentlich hatte BP erwartet, die Schulden erst bis Ende 2027 auf 14 und 18 Milliarden Dollar drücken zu können. Nun aber spielten der Energiehandel und das Raffineriegeschäft viel Geld ein. Das kam an der Börse gut an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Sowohl der Iran-Krieg als auch die Angriffe der Ukraine auf russische Raffinerien haben das Öl- und Kraftstoffangebot in den vergangenen Monaten stark verknappt. Der Ölpreis liegt über 100 Dollar je Barrel und die Preise für Kraftstoffe sind noch stärker gestiegen. Von den Versorgungsengpässen und Preisschwankungen profitieren Ölkonzerne wie BP, Shell und Co.

BP-Chefin Meg O'Neill hatte es sich groß auf die Fahne geschrieben, die Schulden des Konzerns zu verringern. Ihren Aussagen zufolge ist BP im Branchenvergleich "seit mehr als einem Jahrzehnt am stärksten verschuldet" und muss das Kapital der Investoren besser nutzen.

BP kündigte außerdem ein Strategie-Update für den 15. Dezember an./lew/stw/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 7,07 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 10:08 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5140. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -23,10 %/-1,13 % bedeutet.



