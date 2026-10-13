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    Charkiw

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    Tote und Verletzte nach russischem Angriff

    Für Sie zusammengefasst
    • Russischer Angriff auf Charkiw tötet mindestens drei
    • In den Trümmern könnten weitere Menschen verschüttet sein
    • Luftabwehr fängt 88 von 108 russischen Drohnen ab
    Charkiw - Tote und Verletzte nach russischem Angriff
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    CHARKIW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Luftangriff auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet und elf weitere verletzt worden. Bei dem Raketenangriff sei ein viergeschossiges Wohnhaus getroffen worden, teilten die ukrainischen Behörden mit. In den Trümmern des Hauses könnten noch Menschen verschüttet sein, hieß es. Rettungskräfte seien im Einsatz. Charkiw ist immer wieder das Ziel massiver russischer Luftangriffe.

    Auch in der Hauptstadt Kiew meldete Bürgermeister Vitali Klitschko Schäden an einem Wohnhaus nach einem russischen Drohnenangriff. Im Westen der Ukraine brannten im Gebiet Lwiw (früher Lemberg) laut Zivilschutz drei Wohnhäuser nach einem Drohnenangriff. Informationen zu Verletzten gab es demnach zunächst nicht. Die ukrainische Luftverteidigung meldete am Morgen, dass von 108 russischen Drohnenangriffen 88 abgewehrt worden seien.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./mau/DP/mis






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