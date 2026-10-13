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    Infineon, SUSS, Aixtron rot

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    Chip-Ausverkauf erreicht Deutschland, aber der DAX hält dagegen

    Der Chip-Ausverkauf erreicht Deutschland: Infineon, SUSS MicroTec und AIXTRON geben nach. Der Dax hält sich dennoch über 25.000 Punkten, während die US-Bankenriesen die Bilanzsaison eröffnen.

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    Infineon, SUSS, Aixtron rot - Chip-Ausverkauf erreicht Deutschland, aber der DAX hält dagegen

    Der weltweite Ausverkauf bei Halbleiterwerten hat am Dienstag auch die deutschen Chiphersteller erfasst. Infineon gab 2,3 Prozent nach, SUSS MicroTec und Aixtron verloren jeweils 3 Prozent. Damit zogen die Titel den schwachen Trend aus den USA und vor allem aus Asien nach, wo die Verluste deutlich höher ausfielen.

    In den USA hatten Chipwerte bereits am Vortag nachgegeben, in Asien weiteten sich die Abschläge jedoch massiv aus. Der südkoreanische Leitindex Kospi brach um rund 6 Prozent ein, angeführt von den Schwergewichten Samsung und SK Hynix, deren Aktien zwischen 7 und 9 Prozent verloren.

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    Hinter der Verkaufswelle stehen mehrere Faktoren. Zum einen wachsen die Zweifel, ob sich die milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz tatsächlich rentieren. Zum anderen sorgt der chinesische Speicherchiphersteller CXMT für Unruhe: Seine technologischen Fortschritte lassen Anleger um Marktanteile und Margen etablierter Konzerne fürchten.

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    Verschärft wurde die Stimmung durch eine Warnung des Broadcom-Chefs vor überzogenen Erwartungen an KI-Geschäfte und möglichen Finanzierungsproblemen beim Kapazitätsausbau. "Der Ausverkauf der Halbleiterwerte verschärft sich", kommentierten Marktexperten der Dekabank die Lage.

    Der DAX selbst zeigt sich von der Belastung bislang wenig beeindruckt und verteidigt die Gewinne der vergangenen Handelstage. Eine Stunde nach Handelsstart steht der Leitindex rund 0,7 Prozent im Plus bei 25.400 Punkten.

    Bei Aixtron relativiert sich der Kursrückgang zudem im Jahresvergleich: In den vergangenen 12 Monaten liegt die Aktie immer noch über 150 Prozent im Plus. Der aktuelle Dämpfer wirkt damit eher wie eine Korrektur innerhalb einer kräftigen Rallye als wie eine Trendwende.

    Zusätzlichen Rückenwind gab zuletzt die Deutsche Bank: Sie hob ihr Kursziel für Aixtron erst vor wenigen Tagen um einen Euro auf 44 Euro an, beließ die Einstufung aber bei "Hold". Die Bank sieht demnach etwas mehr Kurspotenzial, bleibt in der Gesamteinschätzung jedoch abwartend.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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