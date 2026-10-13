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    Besonders beachtet!

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    Evotec Aktie überzeugt mit Kursplus - 13.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Evotec Aktie bisher um +3,23 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Besonders beachtet! - Evotec Aktie überzeugt mit Kursplus - 13.10.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

    Evotec Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 13.10.2026

    Anleger bei Evotec können sich heute freuen: Die Aktie legt um +3,23 % zu und notiert bei 2,5540. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Evotec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -11,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,5540, mit einem Plus von +3,23 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Evotec Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -48,94 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -16,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,10 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Evotec um -54,49 % verloren.

    Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,54 %
    1 Monat -16,10 %
    3 Monate -48,94 %
    1 Jahr -62,67 %
    Stand: 13.10.2026, 10:17 Uhr

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 460,05 Mio. € wert.

    Börsenstart Europa - 13.10. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Almonty Industries, Formycon & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wann kommt dir Trendwende?


    Die Evotec-Aktie setzt ihren dramatischen Kursverfall ungebremst fort. Gestern brach der Biotechnologie-Titel um –11,13% auf 2,46 € ein und erreichte damit den tiefsten Stand seit 2010. Obwohl der RSI inzwischen einen überverkauften Zustand signalisiert, bestätigen Chartstruktur und MACD weiterhin den dominierenden Abwärtstrend. Chartanalyse zur Evotec-Aktie Die Evotec-Aktie ist aus ihrer fallenden Keilformation nach unten ausgebrochen […] The post Evotec-Aktie bei 2,46 €: Wann kommt dir Trendwende? first appeared on sharedeals.de.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Evotec

    Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %.

    Die Aktie von Evotec erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -48,47 %. Über 5 Jahre lag sie bei -42,82 %, über 10 Jahre bei -6,68 %.

    Evotec Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Evotec Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Evotec Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Evotec

    +2,34 %
    -15,61 %
    -15,16 %
    -48,37 %
    -62,25 %
    -86,01 %
    -93,74 %
    -49,61 %
    -82,95 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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